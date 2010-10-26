Fuhuş çetesine 3. dalga operasyonu: 40 gözaltı

T24

Eşzamanlı operasyonlar



İstanbul’a gönderildi





Genelkurmay’ın “istihbarat kalbi



Dinleme iddiaları





İstanbul’da 37, Ankara ve Kocaeli’nde 24’er, Yalova ve Bursa’da 2’şer; İzmir, Muğla ve Antalya’da 4’er, Balıkesir’de ise 1 adreste arama yapıldı. Milliyet gaztesinde yayımlanan haber şöyle:İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından yürütülen “fuhuşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlarla askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları” öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında dün başlatılan 3. dalga operasyonunda 100’e yakın işyeri ve evde arama yapıldı, 35’i asker toplam 40 kişi gözaltına alındı.Ankara’da 7’si muvazzaf TSK mensubu olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aralarında Poyrazköy davasının sanıklarından Tuğamiral Ş.Y., Tuğamiral F.C.Y. ve 5 kurmay albayın da bulunduğu 13 kişinin zorla ifadeye getirilmesine karar verildi.Ankara’daki aramaların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Gölbaşı’ndaki Bayrak Garnizonu içinde yer alan Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nda (GES) yapılması dikkati çekti.Fuhuş soruşturması olarak başlayan ancak şantaj ve casusluk amacıyla faaliyet yürüttüğü tespit edilen örgütün devletin güvenliğini ilgilendiren gizli belgeleri ele geçirdiği tespit edilmişti. Çeteden ele geçirilen belgeleri inceleyen TÜBİTAK ve Genelkurmay, hazırladıkları raporlarda kozmik bilgilerin sızdığını doğrulamıştı. Fuhuş ile ilgili iddialar hakkında görevsizlik kararı veren İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, gelen raporlar üzerine Türkiye çapında operasyon talimatı verdi. Soruşturma kapsamında daha önce Koramiral Deniz Cura, Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, Tümamiral H. Mücahit Şişlioğlu ve Tuğamiral Türker Ertürk’ün ifadesi alınmıştı.Savcılık, nisan ve ağustosta yapılan fuhuş soruşturması çerçevesinde dün yeniden gözaltı ve arama işlemi başlattı. İzmit ve İstanbul’daki ilk iki aşamada yapılan aramalarda ele geçirilen doküman, flash diskler ve bilgisayar bellekleri üzerinde yapılan incelemelerde yeni isimlere ulaşıldı.Ardından savcılık talimatıyla, dün sabah 9 kentte eşzamanlı operasyon başlatıldı. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul’da 37, Ankara ve Kocaeli’nde 24’er, Yalova ve Bursa’da 2’şer; İzmir, Muğla ve Antalya’da 4’er, Balıkesir’de ise 1 adreste arama yapıldı. Operasyonun en önemli bölümünü oluşturan Ankara’da 15 kişinin hedefte olduğu, bu kişilere ait adreslerin 10’unun sivil, 14’ünün askeri tesis olduğu belirtildi. Askeri tesislerdeki aramalar, savcıların gözetiminde yapıldı.“Meslektaşlarını fişlemek, meslektaşlarına fuhuş amaçlı kadın sağlamak, devletin güvenlik konusundaki belgelerini bulundurmak ve casusluk yapmak”la suçlanan zanlılardan büyük bölümünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görev yapması dikkati çekti. Bu çerçevede, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na bağlı SAGEM’de Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı A.L.V. ile TÜBİTAK’ta görevli uzman Y.Ç. gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 15 kişiden 12’sinin muvazzaf TSK mensubu olması dikkati çekti.Haklarında ev ve işyeri araması yapılanlar arasındaki Deniz yarbaylar Y.B. ve N.Y.’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, albaylar T.Z. ve M.B.T. ile Binbaşı T.Ç.’nin Genelkurmay Başkanlığı’nda, Albay H.A.’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda, Binbaşı T.K.’nın GES Komutanlığı’nda, Albay M.K.E’nin İzmir Hücumbot Filo Komutanlığı’nda, emekli Yarbay M.S.A.’nın Havelsan’da görev yaptığı öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli 4 astsubayın da dosyada yer aldığı kaydedildi.Haklarında ev ve işyerlerinde arama kararı verilen ve gözaltına alınan 7 TSK mensubundan 4’ünün astsubay, diğerlerinin ise Albay T.Z., Yarbay N.Y. ile Binbaşı T.K. olduğu öğrenildi. Zanlılar, İstanbul’a gönderildi.Yurt genelinde haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişi içinde ise 3 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 3 yüzbaşı, 8 astsubay ve 1 Deniz Harp Okulu öğrencisinin bulunduğu belirtildi.Soruşturması kapsamında ekipler Kocaeli’nde 30 adrese giderken, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda da bazı askeri lojmanlarda arama yapıldı. Burada 18 muvazzaf askerin gözaltına alındığı, Gebze’de gözaltına alanan 4 kişinin de TÜBİTAK MAM’da görevli kriptoloji uzmanları olduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında İzmir Foça’daki Deniz Üs Komutanlığı’nda da arama yapıldı. Deniz Albay M.K.E’nin lojmandaki dairesi ve üsteki odasında yapılan aramalardan sonuç çıkmadığı ve gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi. Bu arada, soruşturma kapsamında İzmir’de aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda “mağdur” bulunduğu ve bu kişilerin ifadelerine başvurulacağı iddia edildi. Antalya’da da bir kişi gözaltına alınarak İstanbul’a gönderildi. Balıkesir Erdek Mayın Filo Komutanlığında görevli bir yarbayın evinde ve karargâhtaki odasında yapılan aramanın ardından el konulan evrak ve bilgisayarın da incelenmek üzere İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.Daha önceki operasyonlarda, aralarında askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmış, 23’ü tutuklanmıştı. Operasyonda Albay İ.S.’nin de aralarında olduğu birçok şüphelinin evinde gizli belgeler bulunmuştu. Çetenin bu belgeleri askerler ve bürokratları tuzağa düşürüp şantajla elde ettiği iddia edilmişti. Çetenin bu bürokratları eldeki belgeleri kullanarak yönlendirmeye çalıştığı öne sürülmüştü.Fuhuş operasyonuna yönelik aramaların yapıldığı yerlerden biri olan Ankara Gölbaşı’ndaki Bayrak Garnizonu içinde yer alan GES Komutanlığı, elektronik harp sistemlerini barındırıyor. Komutanlık bünyesinde uydu cihazları, telsiz gibi iletişim cihazları bulunuyor. Komutanlık, her türlü iletişim cihazıyla dinleme yapabilmeyi sağlayan program ve aygıtlara da sahip bulunuyor. İstihbarat ve karşı istihbarat görevlerini yerine getirmekle görevli olan komutanlıkta, uydu takibi ve iletişim izleme sistemleri de yer alıyor. Komutanlıkta, işitsel iletişimin dinlenmesine yönelik tüm ekipmanların yanı sıra, görsel iletişime yönelik son model cihazlar da bulunuyor. Genelkurmay’ın başta terörle mücadele olmak üzere istihbari açıdan en hassas birimi olan GES Komutanlığı, bu durumu nedeniyle kent merkezinden oldukça uzakta konuşlanırken, sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.GES Komutanlığı, daha önce dinleme iddialarıyla gündeme gelmişti. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner’in Genelkurmay İstihbarat Başkanı olduğu dönemde PKK’lılara yönelik dinleme yap-mak amacıyla Savunma Sanayi İcra Komitesi aracılığıyla İsrail’den aldırdığı dinleme cihazları GES Komutanlığı’nın hizmetine verilmişti. Bu cihazlarla aralarında BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Prof. Dr. Baskın Oran gibi isimlerin yasadışı olarak dinlendiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Genelkurmay bu iddiaları reddetmişti.