T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Fuatavni'ye bilgi aktardığı iddiasıyla tutuklanan mühendis yaşamına son verdi

Mühendis Burak Açıkkalın, 20 bin kişilik listeyi cemaate sızdırmakla suçlanıyordu

10 Kasım 2016 10:48

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'Fuatavni'ye bilgi aktardığı gerekçesiyle tutuklanan İstihbarar Daire Başkanlığı'nda görevli mühendislerden Burak Açıkalın, cezaevinde yaşamına son verdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre,  MİT’in 20 bin kişilik 'FETÖ’cü listesini örgüte sızdırdığı iddia edilen Açıkalın, darbe girişimi sırasında İDB yakınlarında yakalanmıştı. Açıkalın, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevi’nde intihar ederek hayatına son verdi.

Tutuklanan Başbakanlık veri uzmanı Mustafa Koçyiğit de ifadesinde, bir Cemaat abisinin aracılığıyla İDB’de çalışan mühendislerle tanıştığını belirterek, “Abilerin talimatıyla mühendislerden İDB’deki işimize yarayacak verileri getirmelerini istedim. Burak ve Haşim bu verileri getirmeye başladılar. MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel yapılanmaya ilişkin listeyi de böyle temin ettik” demişti.

FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı’na giden ve önceki makamlarına oturmaya çalışan eski emniyet müdürleri Lokman Kırcılı, Gürsel Aktepe ve Zeki Taşkın ile İstihbarat Daire Başkanlığı personeli Burak Açıkalın ve Haşim Türker gözaltına alınmış, bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Açıkalın’ın savcılık sorgusu, 'Fuatavni' isimli Twitter hesabına bilgi aktaran isimlerin deşifre edilmesinde önemli rol oynamıştı.

 

MİT'in listesini mail attı iddiası

 

Fuatavni’ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olan Mustafa Koçyiğit ise ifadesinde Açıkalın için şunları söylemişti:
“Selman Abi’nin verdiği talimatlar doğrultusunda İDB’de çalışan Burak isimli şahısla irtibat kurup aldığımız talimatları yerine getirmeye başladık. Selman Abi son görüşmemizde beni emniyetin Ankara imamı Selahattin’e devretti. Selahattin’in talimatıyla mühendislerden İDB’deki işimize yarayacak verileri getirmelerini istedim. Mühendislerden Burak ve Haşim bana bu verileri getirmeye başladı. Bu şahıslar verileri USB, CD ya da hard diskte getiriyor, kimi zaman evlerinde kimi zaman da açık alanda teslim ediyorlardı. MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel yapılanmaya ilişkin listeyi de bu mühendisler aracılığıyla temin ettik. Hatırladığım kadarıyla Burak bunu bana mail olarak gönderdi.”

ETİKETLER

Burak Açıkalıncezaevinde intiharyaşamına son verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24