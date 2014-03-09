@fuatavni: Başbakan ve danışmanları tweetlerimden çok korkuyor

Arzu Yıldız Ankara



Twitter’da “Fuatavni” ismiyle geçtiğimiz aylarda açılan ve kısa sürede 200 bini aşkın takipçi sayısına ulaşan hesabın sahibi T24’e konuştu. AKP ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde yaşananlara dair kulis bilgiler paylaşan Fuatavni, "Başbakan'ın ve danışmanlarının tweetlerimden çok korktuğunu fark ettim" dedi. "Benim bu hesabı açmamdan sonra danışmanların dahi lokalde birbirlerinden şüphelendiklerine şahit oldum" diyen Fuatavni, "'Fuatavni benim' diye konuşanları bile işittim" ifadesini kullandı.

Hesabı neden açtığını anlatan Fuatavni, “Camiadaki insanların çoğunu tanıyorum, AKP için ne çileler çektiklerine şahit oldum. Vicdanım rahat durmadı. Yazmaya karar verdim” dedi.

'Akyürek veya Yılmazer değilim'

Fuatavni, deşifre olmaktan korkup korkmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

“Deşifre olmaktan korkmuyorum. Asla da deşifre olmayacağım. Bu süreç bitse de ‘fuatavni’ hesabı bana aitti demeyeceğim. Başbakan'ın ve danışmanlarının tweetlerimden çok korktuğunu fark ettim. Yazacaklarımdan korkacaklarını ve halkı ikna edeceğimi biliyordum. Çünkü yazdıklarımda yalan bilgi yok. Tanık olduğum doğru olayları yazıyorum. Ramazan Akyürek veya Ali Fuat Yılmazer değilim. Benim bu hesabı açmamdan sonra danışmanların dahi lokalde birbirlerinden şüphelendiklerine şahit oldum. Hatta 'Fuatavni benim' diye konuşanları bile işittim. Twitter hesabının bulunacağı konusunda endişem yok. Kim olduğumu tahmin ettirecek de bilgi vermedim, vermeyeceğim de.”

Fuatavni hesabının 200 bine ulaşmasını da şöyle açıkladı:

“Mehmet Altan geçen gün katıldığı bir programda benim hesabımdan yazılanlarla ilgili yorum yaptı. Kalemimin kuvvetli olduğunu söyledi. Yazdıklarımın doğruluğu yanı sıra nasıl anlattığım da önemli rol oynadığını düşünüyorum.”

'Bazı internet sitelerinden yazarlık teklifi aldım'

“Bu hesabı açtıktan sonra bana mesaj gönderenler çok oldu. Troller de musallat oldu ancak yazmaya devam edeceğim. Bazı internet siteleri bana yazarlık teklif ettiler. Ancak kabul etmediğim için isimlerini açıklamayacağım.”

Fuatavni, "Anlattıklarınızı belgeleyebilecek misiniz" sorusuna şu cevabı verdi:

“Benim anlattıklarım birkaç gün sonra başka hesaplardan ya da kaynaklardan doğrulanıyor. Geniş açıdan bakanlar yazdıklarımın kısa süre sonra doğrulandığına da tanık oluyor. Belge konusunda ise bazı şeyler çok sonra açıklanacak, gün yüzüne çıkacak.”