Fuat Uğur, Tarkan'ı hedef aldı: Her şeyin bedeli var, bir gün gelir ödenir

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 'megastar' Tarkan'ı son şarkısı Geççek üzerinden hedef alırken, "Her şeyin bedeli var. Bir gün gelir ödenir…" dedi.

Uğur, Tarkan'ın "Cem Yılmaz’dan sonra muhalefetin militanlığına soyunarak yalakalığın sınırlarını zorladığını" savundu.

Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Dediğine göre Pandemi nedeniyle umutsuzluğa düştüğü bir anda yapmış bu şarkıyı. Sözlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iktidarını hedef alan, muhalefeti arkalayan bir şarkı olacağını bilerek bugünleri seçmiş ve âdeta CHP’ye seçim şarkısı hediye etmiş. Zaten tüm CHP’li vekiller ve belediye başkanlarından Meral Akşener’e dek hepsi paylaştı.

Devlet Bahçeli’nin beni çok güldüren ALTILI GANYAN tanımlamasındaki 'Altılı Masa'nın bileşenleri Tarkan’ın şarkısıyla iktidar umutlarını tazelemiş.

Aslında iyi de etmiş, millet kimin kiminle birlikte olduğunu görebiliyor böylece.

Tarkan’ın tercihleri ve yönelimleri kendisini ilgilendirir. Ama bu saatten sonra muhalifliğe sığınması onun için köprüden önceki son çıkış. İhsan Aktaş’ın deyimiyle intihardan önceki son adım. Amigoların FETÖ’cü bot hesapların alkışı da onu kurtaramayacak. Her şeyin bedeli var. Bir gün gelir ödenir…