Fuat Uğur: Sığınmacıların yüzde 65'i, Misak-ı Milli sınırlarımızda yaşayan ve Lozan'a kadar vatandaşımız olanların torunları

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Türkiye'ye gelen sığınmacıların yüzde 65'inin Misak-ı Milli sınırları içinden geldiğini savundu.

Uğur, bugünkü yazısında, "Gelen sığınmacıların yüzde 65’i, Osmanlı’nın son döneminde belirlenen MİSAK-I MİLLÎ sınırlarımızın içinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyet’inin sınırlarını ne yazık ki bu hâliyle belirleyen 6 Ağustos 1924 tarihli Lozan Anlaşması'na kadar da vatandaşımız olanların çocukları ve torunları" dedi.

Uğur, şunları kaydetti:

Bilgiyi devlet kaynaklarından edindim çünkü Suriyeli sığınmacıların doğum ve ikamet yerleri belli.

Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların ataları yüzyıllardan beri Osmanlı Devleti’nin tebaasıydı malum.

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda, 121 mebus tarafından imzalanan ve kabul edilen bir kararla belirlenen sınırlarımızın adıdır MİSÂK-I MİLLÎ. Karar, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında İngiliz, Fransız emperyalistleri tarafından Osmanlı topraklarının işgal edilmesini reddetmekteydi ve aşağıdaki harita ÇEKİLEBİLECEĞİMİZ SON SINIRLAR olarak belirtilmekteydi.

Ülkemize gelen Suriyeli sığınmacıların yüzde 65’inin yaşadığı ve içlerinde bugün Türkiye’nin denetiminde güvenli bölgeler de olan Rakka, Deyr-i Zor, İdlib, Halep, Afrin, Musul, Kerkük, Cerablus, Telabyad, Sincar, Erbil, Ayn-el Arab Türkiye toprağı olarak gösterilmekteydi."