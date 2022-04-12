Fuat Uğur: Market zinciri, tedarikçi ve stokçu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, fiyat artışlarının yüzde 50'sinin köpükten ibaret olduğunu savunurken, "Bir başka ifadeyle tamamen haram para, başka da adı yok. Bir nevi hırsızlık" dedi.

Gıda terörü söz konusu olduğunu savunan Uğur, "Bu da sadece fiyat ayarlamaları ve ceza kesmeyle önlenemez. Bu güç gösterisinin ve kartelleşmenin önüne mutlaka geçilmeli. Enflasyonu kalıcı hâle getirmek, hatta hiper enflasyona dönüştürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Joe Biden’ın Beyaz Saray’daki koltuğuna oturmadan evvel 'Bu iktidarı ekonomik olarak çökertmeliyiz' dediğini ne çabuk unutuyoruz? Önümüze F-16 adı verilen bir havuç uzattılar, buna sevinen kıt akıllılar var, inanamıyorum gerçekten!.." dedi.

Uğur, "Görmek gerek, halkın dar gelirli olan geniş kesimi, kendisinden sosyal ve sınıfsal olarak üst katmanlarda ve daha da zenginleşen bir kesimin, gözünün önünde marketleri yağmalarcasına alışveriş yaptığını, lokantaları, eğlence mekânlarını, tatil yerlerini, kayak merkezlerini doldurduğunu görüyor. Halkın yüzde 70’i giderek daha da zorlanıyor ve sözünü ettiğim bu üçlü çete vasıtasıyla bir gerilim hattı oluşturulmaya çalışılıyor halk arasında. Bir hukukçu dostum ne dedi biliyor musunuz? 'Bunun adı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik'tir" ifadelerini kullandı.