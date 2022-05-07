Fuat Uğur: Beğenmedikleri etnik kimliklerden turistler, Alman, Amerikalı baldırı çıplak turistinden daha fazla para harcıyor

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Türkiye’nin geçmişi karanlık kripto siyasetçilerinden haber sunucularına, yazarlardan çeşitli televizyon yüzlerine kadar hepsi bu yalanların üzerinde tepiniyorlar. Türkiye’ye gelen, her misafir gibi para harcayıp gezen turistlerin etnik kimlikleri üzerinden bile ırkçılığın kitabını yazmaktalar âdeta. Arap, Orta Doğulu, İranlı, Endonezyalı, Afrikalı, Özbek, Kazak turistler ülkemizi kirletiyorlarmış!" dedi.

İsim vermeden TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in "Taksim’den Moda’ya kadar gerçekten canımız yandı. Biz gidemiyoruz. Yüzlerce göçmen çimlerin üzerinde. Resmen Sultanahmet Meydanı istila edilmiş" sözlerini eleştiren Uğur, şunları kaydetti:

"Bir tanesi çıkmış ekrana, gevşek gevşek, ağzını yaya yaya Alman, Amerikalı, Fransız turist göremediklerinden, Sultanahmet Meydanı’nın istila edildiğinden bahsediyor.

Ramazan Bayramı sabahı özellikle Müslüman turistler doğal olarak turistik ama aynı zamanda İslam tarihi açısından anlamlı olan Sultanahmet Meydanı’na gelip, çimlerimizi çiğnemişler, yayılmışlar, piknik yapmışlar.

Bu pespaye ve paçoz dilin Türk televizyonlarından yasaklanması gerek. Çünkü ırkçılık bir insanlık suçudur.

Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye’ye gelen Rus turistler için de aynı ayrımcı ve pespaye dili kullanmışlardı. O kompleksli kriptolar pekâlâ biliyor ki beğenmediği etnik kimliklerden turistler, Alman, Fransız, Amerikalı baldırı çıplak turistinden daha fazla para harcıyor. Zaten istemediği de bu. Turizm sezonundan beklenti çok yüksek ya, döviz gelmesin ki Türkiye dara düşsün. Kaos çıkarıp bu ülkelerden gelecek turistlerin ayağının Türkiye’den kesilmesini amaçlıyorlar. Türkiye’nin düze çıkması, elinin rahatlaması en korktukları şey."

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