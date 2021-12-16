Fuat Oktay: 'Türkiye iş kazalarında dünyada 3’üncü, AB’de 1’inci sözü’ gerçeklerden uzak bir iddia

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin iş cinayeti rekortmenliğinin sağlıklı istatistiki veri olmamasından kaynaklandığını öne sürerek, "'İş kazalarında dünyada 3’üncü, AB’de 1’inci sözü’ gerçeklerden uzak bir iddia.” dedi.



TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye’de işçi haklarının önemsenmediğini ve bu durumun Avrupa’da iş cinayetlerinde birinciliğe neden olduğunu kaydeden muhalefet milletvekilleri, işçi haklarına daha çok önem verilmesini istedi. Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada olduğu hatırlatmaları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:

"Ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği noktasında Avrupa ve dünya ülkelerinde iyi konumda"

“İş güvenliği ve sağlığıyla alakalı, yine, yeterince bütçe ayrılmadığıyla alakalı ve hayatını kaybeden, iş hayatında hayatını kaybedenlerle ilgili ‘Türkiye iş kazalarında Avrupa 1’incisi, dünyada da 3’üncü sırada’ şeklinde bir yorum vardı. Dünya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslama sadece verisi bulunan ülkeler üzerinden yapılmakta, tüm ülkelerin iş kazası verilerine erişim imkanı da bulunamamakta. Avrupa ülkelerinden Eurostat’ta düzenli iş kazası verisi olanların sayısı sadece 30. Ayrıca verisine ulaşılan ülkelerin de iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin tip, kapsam, kaynak, veri toplama ve benzeri hususlar ülkeden ülkeye farklılık göstermekte. Bu itibarla, ‘İş kazalarında dünyada 3’üncü, AB’de 1’inci sözü’ gerçeklerden uzak bir iddia.”



Oktay, “Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği noktasında Avrupa ve dünya ülkelerinde iyi konumda bulunan ülkelere benzer bir seyirde olduğu görülmektedir” ifadelerini de kullandı.