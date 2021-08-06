Fuat Oktay'dan, "İl Afet Müdahale Planlarında belediyelerin adının geçmediği" iddialarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre, İl Afet Müdahale Planlarında belediyelerin, Yangın Çalışma Grubu'nun "ana çözüm ortağı", belediye başkanlarının da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun üyesi olduğunu belirtti.

Oktay, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, "Ulusal Afet Planı'nda, yangın müdahale grubu içinde belediye adının geçmediği"ne ilişkin açıklamalarına, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, muhalefetin bazı temsilcilerinin, TAMP'a ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin, "yalanlarla dolu, algı operasyonlarının bir parçası" olduğunu belirtti.

TAMP'a göre koordinasyon ve müdahale birimlerinin, "ulusal" ve "yerel" düzeyde belirlendiğini aktaran Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Biraz zahmet edip İl Afet Müdahale Planlarına bakılsaydı, belediyelerin Yangın Çalışma Grubu'nun 'ana çözüm ortağı', 17 Çalışma Grubunun da 'destek çözüm ortağı' olduğu kolaylıkla görülürdü. Ayrıca, belediye başkanları da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun üyesidir. Yoğun emek ve gayretlerle ortaya konulan titiz çalışmalara böylesi kritik bir dönemde, yalan yanlış yorum ve beyanlarda bulunmak, basit bir bilgi eksikliğiyle izah edilemez.

Sahada gece gündüz kesintisiz fedakarca çalışan kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."