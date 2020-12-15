Fuat Oktay'dan Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama: Bir günde gereği yapıldı; istikrar tüm kararlılığıyla devam etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin, 27 saat açıklama yapılmaması eleştirisini parlamenter sistemle karşılaştırma yaparak yanıtladı. Oktay, "Parlamenter sisteme şöyle bir bakın, aylar süren belirsizliklerden, kurulamayan hükûmetlerden, karar verilemeyen bakanlıklar arasındaki sıkıntılardan şimdi toplam bir gün içerisinde her şeyin çözülmesini bekliyorsunuz, haklısınız da zaten, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi de zaten bunun için var ve gereğini de yapmıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmelerinin sonunda eleştirilere yanıt verdi.

Oktay eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan duyurduğu istifanın ardından 27 saat açıklama yapılmamasıyla ilgili eleştiriler olduğunu hatırlatırken, "Aslında, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin toplamda bir gün içerisinde bunların tamamını çözecek dinamizmde ve güçte olduğunu bildiğiniz için bu beklenti içindesiniz ve öyle de oldu zaten" dedi.

Muhalefet milletvekilleri, "Bakan istifa edince döviz nasıl düştü", "Haber yapmaya korkar oldu medya", "Bakan yokken döviz düştü", "Bakan gitti döviz yüzde 10 düştü, demek ki Cumhurbaşkanı istifa etse yüzde 50 düşecek" diye seslendi.

"İstikrar hiçbir şekilde zerre bir şey görmemiştir, tüm kararlılığıyla devam etmiştir"

Konuşmasına devam eden Oktay, "Yani Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde bakanlıklar değişebilir, milletin verdiği yetki Cumhurbaşkanındadır, dolayısıyla bütün kararlar yirmi dört saatte, yirmi yedi saatte alınmıştır. İstikrar hiçbir şekilde zerre bir şey görmemiştir, tüm kararlılığıyla devam etmiştir. Yani önceden parlamenter sisteme şöyle bir bakın, aylar süren belirsizliklerden, kurulamayan hükûmetlerden, karar verilemeyen bakanlıklar arasındaki sıkıntılardan şimdi toplam bir gün içerisinde her şeyin çözülmesini bekliyorsunuz, haklısınız da zaten, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi de zaten bunun için var ve gereğini de yapmıştır" dedi.

Oktay'ın sözleri AK Parti milletvekillerince "Bravo" sözleriyle alkışlandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Oktay'a Albayrak'ın istifa duyurusundaki "At izi it izine karıştı" sözlerine de açıklama yapılmasını istedi ancak Oktay buna yanıt vermedi.