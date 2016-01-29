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Fuat Avni'den yeni iddialar...

"Davutoğlu Faşist'e güvenemiyor. 'Yakınındaki herkesi harcadı, beni de harcar' düşüncesini dillendiriyor. Bunu Faşist'e rapor ettiler."

29 Ocak 2016 11:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen haline gelen Fuat Avni,  uzun süren sessizliğini bozarak Erdoğan ve başkanlık sistemi ile ilgili yeni iddalarda bulundu.

Cumhuriyyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘başkanlık’ sistemini takıntı haline getirdiğini belirten Fuat Avni ayrıca, Davutoğlu ve Erdoğan arasında da büyük sorunlar olduğunu iddia ederek, başkanlık için en büyük engelin Başbakan Davutoğlu olduğunu öne sürdü.

Kaçak Saray ile Başbakanlık arasında bir ‘bilek güreşi’ yapıldığını söyleyen Fuat Avni, Davutoğlu taraftarları ve Erdoğan taraftarları olduğunu ve Erdoğan’ın bu durumdan aşırı derecede rahatsız olduğunu da iddia etti. İşte o tweetler.

 

 

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