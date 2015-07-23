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Fuat Avni: Suruç katliamını, Erdoğan'ın görevlendirdiği Hakan Fidan'ın kontrolündeki IŞİD hücreleri gerçekleştirdi!

'Yezid, tek başına iktidar olmak için 8 Haziran'dan itibaren zaten kaos planı yapıyordu'

23 Temmuz 2015 20:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP çevrelerine dair kulis bilgiler paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni, 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamına ilişkin olarak, Erdoğan'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı devreye sokarak katliamı gerçekleştirdiğini iddia etti. Fuat Avni, "Fidan'ın karanlık ekibinin kontrolünde olan IŞİD hücreleri nihayet Suruç'ta devreye sokuldu. Suruç'u kana buladılar" iddiasında bulundu.

Fuat Avni'nin tweetleri şöyle:

- Yezid, tek başına iktidar olmak için 8 Haziran'dan itibaren zaten kaos planı yapıyordu.

- Kaos planlarını devreye sokmak için 'Asla affetmeyeceğim' dediği Fidan'ı affetmekle kalmayıp onu yeniden devreye soktu.

- Fidan'ın karanlık ekibinin kontrolünde olan Işid hücreleri nihayet Suruç'ta devreye sokuldu. Suruç'u kana buladılar.

- Efkan'ın bölgeye gönderdiği amirler, derin devletin yetiştirdiği özel kadrolardan. Fidan-Efkan birlikteliği kaosu derinleştiriyor.

- Yezid'in en büyük korkularından biri de Babek Zencani dosyasının uluslararası ayağının kendine kadar uzanacak olması.

- Katar ve Suudi'nin maşası olarak yaptığı silah sevkiyatı ve bundan kazandığı milyarlarca dolar kazanç ise ayrı bir skandal.

- Gönderilen silahların Işid'in eline geçmesi ve Işid'e adam gönderilmesine göz yumulması, İran'ın Türkiye karşısındaki en büyük kozu.

- İran'ın tasfiye edilen eski ekibinin uzantıları olan Fidan, Atalay ekibi Yezid'in en büyük sır ortaklarıydı.

- İran'ın eski yapısına hizmet etmiş olanlar tasfiye ediliyor. Yezid kara para ve silah kaçakçılığından ötürü köşeye sıkışmış durumda.

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