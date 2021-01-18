'Fuat Avni' hesabını kullandıkları gerekçesiyle iki sanığa müebbet hapis cezası

"Fuat Avni" adlı hesabın kullanıcıları olduğu iddia edilen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 17 sanık arasında yer alan 'Fuat Avni' adlı hesabın kullanıcıları olduğu iddia edilen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)