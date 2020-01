"Fuat Avni hesabını kullanan Aydoğan Vatandaş 2 yılda 7 kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptı"

Kamuoyunda ‘Fuat Avni' olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında attığı twetlerler gündeme gelen Twitter hesabıyla ilgili olarak Emniyet'in yaptığı soruşturmada cemaatin ABD'de de yaşayan ismi olduğu öne sürülen Aydoğan Vatandaş'ın 2 yıllık süre zarfında 7 kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Vatandaş'ın, İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Fuat Avni hesabından attığı iddia edilen tweetlerin genellikle Güngören ilçesinden gönderdildiği ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

Vatandaş'ın internete bağlanırken oturduğu wi-fi bağlantısını veya GSM internetini kullanmak yerine günlük 20 TL’ye aldığı seyyar Wi-Fi hizmeti kullandığı da tespit edildi.

Fetullah Gülen Örgütü'nün (FETÖ) istihbarat yapılanmasının en karanlık yüzü olan Fuat Avni'nin İstanbul macerası deşifre oldu. Seyyar Wi-Fi'ler aracılığıyla internete bağlanan ve ABD'den gönderilen şifreli SMS'leri Twitter mesajına dönüştüren şahsın, FETÖ medyasının ABD temsilcisi Aydoğan Vatandaş olduğu ortaya çıktı. Vatandaş, terör örgütünün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Emniyet ve Yargı gibi kurumlarına sızdırdığı militanları aracılığıyla elde ettiği gizli ve kritik bilgileri Cumhurbaşkanı'na yakın bir kişi imajı vererek Twitter'dan paylaşıyordu.

20 Liraya sanal ihanet





8 Temmuz 2014'te babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye gelen Vatandaş, örgütün talimatlarını Türkiye'de de operasyona dönüştürdü. Twitter mesajlarını AVM'lerde bulunan cafelerde oturarak yazan vatandaş, hiçbir şekilde cafelerin Wi-Fi hatlarını veya kullandığı GSM hattının sağladığı internet hizmetini kullanmadı. Vatandaş, internete bağlanabilmek için bir internet servis sağlayıcı şirketin verdiği seyyar Wi-Fi hizmetini kullandı. Bu hizmet için ise 2 saate 10, bir güne ise 20 TL ödedi.

Gizemli numaralardan kriptolu mesaj





İşte Emniyet İstihbaratın hazırlayarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği Fuat Avni raporunun satırbaşları:



Yapılan incelemelerde Fuat Avni olarak bilinen Twitter kullanıcısının ID numarasına ulaşıldı. 2333398363 olarak tespit edilen ID numarasının daha önceden Said Solak isimli kullanıcıya ait olduğu bu hesabın da geçtiğimiz hafta Fuat Avni Operasyonu kapsamında tutuklanan Said Sefa'ya ait olduğu sonucuna ulaşıldı. Emniyet raporuna göre bu Said Solak isimli kullanıcı adı daha sonradan Fuat Avni olarak değiştirildi ve hesabı Aydoğan Vatandaş kullanmaya başladı. FETÖ, ulaştığı istihbarat ve dezenformasyonların tek kalemden çıkmasını istediği için hesabı Vatandaş'a kullandırttı.



*Fuat Avni hesabını kullanan Vatandaş, 2 yıllık süre zarfında 7 kez yurda giriş-çıkış yaptı. İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Twitter mesajlarını genellikle Güngören ilçesi sınırlarından attı.



*Fuat Avni en kritik eylemlerinden birini 21 Temmuz 2014 günü, Yenibosna Starcity AVM'de bulununan Caribou Cafe'de yaptı. Saat 17:12'de seyyar Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanan Vatandaş, 2 saat 27 dakika boyunca online olarak kaldı. Bu süre zarfında Fuat Avni hesabından 10 mesaj paylaşan Vatandaş, FETÖ'ye karşı en büyük ilk operasyon olarak bilinen 22 Temmuz Operasyonu'nu bir gün önceden deşifre etti. Bu operasyonda Emniyet içinde yuvalanmış ve yasadışı dinleme ile Selam-Tevhid Kumpası soruşturmalarını yürüten polis şeflerine yönelik ilk gözaltı dalgası yapılacaktı. Bu operasyon, FETÖ ile mücadelede kritik bir eşik olarak biliniyor.



*15 Nisan 2015 günü bir kez daha Türkiye'ye gelen Vatandaş, uçak yere iner inmez, dönemin Bugün Gazetesi yazarı ve Tahşiye Kumpası Davası sanığı Nuh Gönültaş'ı telefonla aradı.



*FETÖ üyesi Vatandaş'ın, Türkiye'de kullandığı ikincil bir hat olan ABD'ye kayıtlı telefona çok sayıda gizemli mesaj gönderildi. Anoymous Call Phone olarak kaydedilen ve numarası tespit edilmeyen bu mesajların Vatandaş'a düzenli ve yoğun olarak, şifreli şekilde gönderildiği tespit edildi. İstihbarat, bu SMS'lerin FETÖ faaliyetleri kapsamında örgütsel içerikli şifreli talimatlar olduğunu düşünüyor.



*30 Nisan 2014 günü, Güngören ilçesinde bulunan Real AVM'deki Starbucks Cafe'de 2 saatlik kullanım satın aldığı seyyar Wi-Fi'den erişim hizmeti edinen Vatandaş, 15 dakika internete bağlı kaldı. Bu süre zarfında kendi Twitter veya Facebook paylaşımlarında herhangi bir hareket belirlenmedi ancak Fuat Avni hesabından 19 Tweet paylaşımı yaptığı ortaya çıkarıldı.



*Vatandaş 20 Mayıs 2015 günü saat 12:18'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktasından çıktı. Pasaport sırası beklerken 11:45:11-46 arasında Fuat Avni hesabından 2 twit daha paylaşarak ülkeyi terketti.