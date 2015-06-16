Fuat Avni: Asker aylardır direniyor, Suriye'de kaos çıkaracaklar

Twitter fenomeni Fuat Avni, "AKP'nin derinleri, seçim hezimetinin ardından halkı kaos ve anarşiyle terbiye etme ve koalisyondan korkutmak için kolları sıvadı" iddiasında bulundu. Suriye'ye girmemek için "Askerin, aylardır direndiğini" iddia eden Fuat Avni, "Hükmü olmayan bir hükümetin emriyle Suriye'ye girilirse AKP yıkılıp giderken mesuliyet onlara yüklenecek" dedi.

Gezi olayları sırasında Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz fişeğiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ı da unutmayan Fuat Avni, "Korkakların kocaman saltanatı,küçücük bir bedenin altında kaldı. #BerkinElvan" tweetini paylaştı.

Fuat Avni ayrıca, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever'in "Abdullah Gül ile 12 Yıl" kitabının gündemde geniş yer bulmasıyla alakalı da, "Gül mü? Gülün, geçin" ifadesini kullandı.

Fuat Avni'nin attığı tweetler şöyle:

1. AKP'nin derinleri, seçim hezimetinin ardından halkı kaos ve anarşiyle terbiye etme ve koalisyondan korkutmak için kolları sıvadı.

2. 11 Haziran Perşembe günü Başbakanlık’ta yapılan Güvenlik Toplantısı'nda kendilerince önemli kararlar aldılar.

3. Kimsenin bilmediğiyse Ağrı/Diyadin ve Diyarbakır’ın baş aktörü Efkan'ın bu toplantıda da masanın başına kurulmuş olması.

4. Efkan, Yezid’den aldığı güçle içişleri bakanı gibi davranıyor. Ülkeyi kan gölüne çevirmenin planları Efkan üzerinden yürütülüyor.

5. Ülkenin uluslararası politikasını da diğer karanlık adam Feridun SİNİRLİOĞLU’na bıraktılar. Dışişleri Bakanı yok hükmünde.

6. Fidan ve Sinirlioğlu Türkiye’yi Suriye'ye sokmaya kararlı. Asker bunu engellese de yeni hükümet kurulmadan önce son hamlelerini yaptılar.

7. Yezid, IŞİD'e giden silah yardımları ve onlarla yaptığı petrol ticareti dolayısıyla köşeye sıkışmış durumda ve çıkış yolu arıyor.

8. Fidan ve Feridun’un yönlendirmesiyle Yezid, IŞİD’in füze ve toplarla vurulmasını ve Suriye’ye girilmesini istedi. Bir taşla iki kuş.

9.Hem Suriye'ye girecek hem de 'IŞİD'e destek verseydik onlarla savaşır mıydık' denilecek. Tezkere gerekmesine rağmen TSK’ya talimat verildi

10. Ülkeyi Suriye’de bataklığa sokacaklar. IŞİD ile fiilen savaşa girerken aslında Suriye topraklarına saldırmış olacağız.

11. İktidarını kaybetmiş, istifasını sunmuş ve fiilen düşmüş olan bir hükümet ülkeyi felakete sürüklüyor.

12. Asker, aylardır direniyor. Hükmü olmayan bir hükümetin emriyle Suriye'ye girilirse AKP yıkılıp giderken mesuliyet onlara yüklenecek.

13. Suriye’ye kendi sınırlarımız içerisinden mütekabiliyet olmaksızın füze atmak ve asker sokmak uluslararası hukuka göre suç.

14. Yayın yasağı olsa da tırlarda ne olduğu, IŞİD’e silah ve cephane gönderdiği dünyaca biliniyor. IŞİD'e iki top atarak bu örtülemez.

15. Kendi güvenliğimizi sağlamaktan acizken, Efkan, Fidan, Sinirlioğlu ve derin ekip ülkeyi yeni bir belaya sokmak istiyor.

16. Yezid’in eleştiriye tahammülü yok. Raporları okurken sağa sola küfretmekle yetiniyor. Muhakemesi olmayan biri savaş kararı veriyor.

Saltanatları devrilmeye yüz tutmuşken, ülkeyi felakete sürüklemeye hazırlananlar, yakın zamanda yargılanacak, artık dönüşü yok.

Korkakların kocaman saltanatı,küçücük bir bedenin altında kaldı. #BerkinElvan

Gül mü? Gülün, geçin