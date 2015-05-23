Fuat Avni: AKP seçimden istediği sonucu alırsa Hürriyet'e el koyacaklar

17 25 Aralık operasyonu sonrasında attığı tweetlerle birçok operasyonu önceden bilerek fenomen olan Twitter hesabı Fuat Avni, seçimde AKP’nin istediği gibi bir sonuç alınması halinde Doğan Medya Grubu’nun bünyesindeki Hürriyet gazetesine el konulacağını iddia etti.

Hükümet karşıtı paylaşımlarıyla bilinen ve operasyonları önceden haber veren Twitter kullanıcısı Fuat Avni, yeni iddialarda bulundu.

Fuat Avni, Twitter hesabına şunları yazdı:

1. Yezid anketlere kafayı takmış durumda. İstediği sonuçları göremeyince acısını araştırma ve PR şirketlerinden çıkarıyor.

2. 15 Mayıs tarihli anketler sonrası bunalımda. AKP'nin oyunu POLLMARK % 36.8, ANAR % 39,2, DENGE % 40,9 olarak rapor etti.

3. Hasan Basri Yıldız (DENGE) %38 bulduğu oyu Yezid'in korkusuyla ANAR'ın sonucunu öğrenip % 2 arttırıyor.

4. Anket şirketleri arasındaki rekabet mide bulandırıcı. Herbiri Yezid'e bir diğerini şikayet ediyor.

5. İbrahim Uslu, Hasan Basri Yıldız'ı, o da Ertan Aydın'ı kötülüyor. Tek dertleri Yezid'e yaranmak.

6. İbrahim Uslu, Hasan Basri Yıldız'ın anket yapmadığını, açıkladığı sonuçları kendisine sorarak belirlediğini söyleyip duruyor.

7. Yezid de Hasan Basri'nin anket sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı görüşünde. 'Bu adam sahtekar' diyor.

8. Partinin anket ve PR firmalarının yetkilileriyle yeni bir toplantı yapıldı.

9. Yezid, kampanyanın başarılı yürümediğini söyleyerek toplantıdakilere ağzına geleni söyledi.

10. Şirketler başarısızlığın faturasını Davutoğlu'na kestiler. 'Karizması yok, konuşmaları etkisiz, insanları heyecanlandıramıyor' diyorlar.

11. 'Davutoğlu'yla bu iş olmaz' diyenler bile oldu. 'Sizi mumla arıyoruz efendim' diyerek yalakalık yaptılar.

12. Toplantıda Erol Olçak'tan şikayetçi oldular. 'Olçak milletvekili adayı yapılmadığı için küskün, yeterince çalışmıyor' dediler.

13. Toplantıdan, paralel konusunun istenen ilgiyi görmediği yeni bir düşman bulunması kararı çıktı.

14. Hürriyet'in internet sitesinin 'Yüzde 52 ile seçilen Cumhurbaşkanına idam' haberiyle aranan düşman bulundu.

15. Varank, "Aydın Doğan ne yapmaya çalışıyor' şeklinde bir tweet attınca hedef tespiti yapılmış oldu.

16. Hürriyet'in mektubu Yezid'i oldukça keyiflendirdi. 'Doğan'ı nasıl bitirdiğimi hepiniz de görmüş oldunuz' dedi.

17. Doğan Grubu'nun savunmaya çekilmesi ve duruşu Yezid'i iyiden iyiye cesaretlendirmiş durumda.

18. Seçim istedikleri gibi sonuçlanırsa Doğan medyasına el koyacaklar. Avaneler, "Artık önümüzde engel yok' diyorlar.