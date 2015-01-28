Fuat Avni 6 gün önce yazdı, İbrahim Saraçoğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı

Hazırladığı bitkisel kürlerle tanınan biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr İbrahim Adnan Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen ‘muhtarlar toplantısı’na katılan Saraçoğlu, gazetecilerin “Hayırlı olsun” dilekleri üzerine, “Yeni bir şey değil. Bir süredir Sayın Cumhurbaşkanı’nın danışmanlığını yapmaktayım” dedi.

Yeni hesabından Cumhurbaşkanlığı Saray'nda yaşananlar hakkında bilgi vermeyi sürdüren Twitter fenomeni Fuat Avni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gündür uyuyamadığını söylemişti. Fuat Avni, altı gün önce (22 Ocak 2014) attığı tweetlerde "Modern tıptan ümidini kesen Yezid, Saraçöoğlu'nun yazdığı 300 kür ile prostat tedavisi görüyor" demişti.

Fuat Avni, paylaştığı tweetlerde “Erdoğan’ın harareti düşürülemiyor” derken, son olarak İbrahim Saraçoğlu’nun gizlice saraya geldiğini yazmıştı.

Fuat Avni, bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun başdanışman olarak atandığını öne sürmüştü.