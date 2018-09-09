Fuar'da Sertab Erener coşkusu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- BU yıl 87\'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı\'ndaki çim konserlerinin ikinci konuğu Sertab Erener oldu.

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın düzenlediği Kültürpark\'taki yeraltı otoparkı üstündeki çim alanda, 10 binin üzerinde İzmirli hayranıyla buluşan Sertab Erener, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, sözleri Aysel Gürel\'e ait \'Zor Kadın\' ile başladığı konserinde eski ve yeni albümlerindeki sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Zaman zaman duygulandırdığı sevenlerini, hemen ardından hareketli şarkılarıyla yerlerinde oynattı. Şarkıları kendisi ile birlikte seslendiren İzmirliler, Fuar alanını ünlü şarkıcının ismini söyleyerek çınlattı.



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