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Dünya

Fuad Masum, Irak'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro üyesi 76 yaşındaki Fuad Masum, Celal Talabani'nin çocukluk arkadaşı olarak biliniyor

24 Temmuz 2014 18:26

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partilerin, ortak cumhurbaşkanı adayı Fuad Masum, Irak Parlamentosu'nda bugün yapılan oturumda seçildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro üyesi 76 yaşındaki Masum, Celal Talabani'nin çocukluk arkadaşı olarak biliniyor. Masum ile Talabani'nin yolları, siyasette de kesişti. Talabani'nin sağ kolu olarak bilinen Mahsum, şimdi halefi olarak onun yerine Irak'ın yeni cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor.

Masum'un üzerinde Talabani'nin büyük bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Masum'un, Irak cumhurbaşkanlığı makamına geçmesi durumunda, Talabani'nin izlediği siyaseti takip edeceği belirtiliyor.

Kürt medyasında çıkan haberlerde, KYB Genel Sekreter Yardımcısı Berhem Salih'in ABD'ye yakın olduğu, bu nedenle İran'a daha yakın olan Masum'un, cumhurbaşkanı adayı seçildiği ileri sürüldü.

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Fuad MasumırakcumhurbaşkanıIrak Kürt Bölgesel Yönetimi

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