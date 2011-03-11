FT'den Erdoğan'a: Atatürk mirasına itinasız davrandı

T24 - Financial Times yazarı Philip Stephens, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Atatürk'ün laik demokrasi mirasına itinasız davrandığını yazdı.



Stephens'a göre Avrupa sadece devrimlerden kaynaklanan tehditleri görüyor. Stephens'ın makalesinde Arap dünyasındaki devrimlerin ardından, Türkiye ve Avrupa'nın oynayabileceği rolü değerlendiriliyor.



Makalenin yanındaki bir karikatürde , 'Özgürlük, demokrasi ve adalet' yazılı pankartlar taşıyan Araplara el uzatan bir Türk figürü görülüyor.



Avrupa Birliği'ni temsil eden figürse, biraz korkmuş, biraz da şaşkın bir halde resmediliyor.



Philip Stephens imzalı makalede, Türk bakanların, Ankara'nın, laik İslam'la demokrasinin bir evliliği olma anlamında kendisini Arap dünyasına bir model olarak gördüğü değerlendirmelerine dikkatle yaklaştığını kaydediyor.



Ama Stephens, buna karşın İstanbul'da katıldığı bir konferansta, bu anlamda bir gurur ve istek gözlemlediğini de anlatıyor.





'Avrupa tehditleri görüyor'



Avrupa'nın Arap dünyasında olan bitenlerde fırsattan çok, tehdit gördüğünü belirten yazar, Avrupalıların artan petrol fiyatlarından, Akdenizi geçebilecek milyonlarca göçmenden ve Avrupalı çiftçilerle tekstilcilerin Arap ürünleriyle rekabet edip edemeyeceğinden kaygı duyduğunu söylüyor.



Özetle, Avrupa'nın bölgede yeni doğacak demokrasilere yardımcı olması gerektiğini söyleyen yazar, görüştüğü Türk siyasetçilerin Avrupa'nın niyetlerinden şüphe duyduğunu belirtiyor.





'Müzakereler üyelikten uzaklaştırdı'



Stephens, bu tutumu anlaşılır buluyor ve beş yıldır süren tam üyelik müzakerelerinin, Ankara'yı üyeliğe yaklaştıracağına, uzaklaştırdığını söylüyor.



Yazar, Brüksel'in Türk vatandaşlarına uygulanan sıkı vize rejiminde kolaylıklar için bile masaya oturmayı reddettiğini hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor;





'Erdoğan Atatürk'ün mirasına itinasız davrandı'



"Erdoğan'ın İslamcı partisi de son dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün laik demokratik mirasına itinasız davrandı. Bu yazki genel seçimler öncesi kamuoyu yoklamalarında büyük fark atan parti, basına karşı sert önlemler aldı ve mahkemeleri muhaliflerin gözünü korkutmak için kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Arap dünyasının demokrasiyi kucakladığı bir dönemde, bu politikaların yarattığı ironiye dikkat çekiyor. Ama bütün bunlara karşın Avrupa, doğusunda Türkiye, güneyinde de mağrip ülkelerine bakıp, kendi şeytanlarıyla yüzleşmeli. Müslüman demokrasilerle el sıkışma zamanı."





