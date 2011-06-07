-FT: ZAFERİN BOYUTU ÖNEMLİ OLACAK LONDRA (A.A) - 07.06.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, AK Parti'nin pazar günü yapılacak genel seçimden birinci parti olarak çıkacağını, ancak "zaferin boyutunun önemli olduğunu" yazdı. Gazetenin Ankara muhabiri Delphine Strauss'un kaleme aldığı yazıda, seçim kampanyaları döneminin "gergin" geçtiği kaydedilerek, MHP'de bazı üst düzey yetkililerin istifasına yol açan görüntülerin ortaya çıktığı, bazı saldırıların düzenlendiği belirtildi. "Seçimin sonucuyla ilgili fazla şüphe yok, ancak zaferin boyutu önemli olacaktır" denilen yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı revize etmek istediği ve "yanıtı aranan sorunun Erdoğan'ın ne kadar ve kime taviz vermek zorunda kalacağı olduğu" vurgulandı. Yeni hazırlanacak anayasanın, "dini ve etnik azınlıkların yeri, Kürtlerin daha fazla bölgesel özerklik talebi ve laikliğin anlamı gibi konuları çözmek zorunda olduğunu" yazan Strauss, "Erdoğan'ın Türkiye'nin yönetim şeklinin, ABD'deki başkanlık sistemine paralel şekilde değiştirecek yeni bir anayasa istediğini" savundu. Strauss, bazı liberallerin "Erdoğan'ın devlet başkanı olma ihtimalinden" endişe duyduğunu ifade etti. Erdoğan'ın anayasayı değiştirmesi için meclisteki 550 saldalyeden 367'sini kazanması gerektiğini belirten Strauss, seçimle ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının AK Parti'nin oyların yüzde 45-50, CHP'nin ise yüzde 25-28'ini alacağını gösterdiğini kaydetti.