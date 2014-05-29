FT: Türkiye'nin modern ekonomi iddiası gerçekçi mi?

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin açıkları modern ekonomi iddiasını çürütüyor" başlıklı bir haberde, "Kötü yönetişim ve yatırımsızlık yeni büyüme modeli arayışını baltalıyor" deniyor.

Daniel Dombey imzalı haberde, Koç grubunun Yeniköy'deki Ford Otosan fabrikasının açılışına gönderme yapılarak 511 milyon dolara mal olan tesisin, Türkiye'nin modern ekonomi olma iddiasını yansıttığını, ama törende neredeyse tüm konuşmacıların 301 kişinin öldüğü Soma'daki maden faciasından söz ettiğini belirtiyor.

Haberde şöyle deniyor:

"Facia, Türk ekonomisi öyküsünün, pek çok düşük katma değerli sektörün olduğu, yatırımın bulunmadığı ve kuralların uygulanmasında lakaytlığın hakim olduğu diğer yüzünü hatırlattı."

Yazıda Massachusetts Institute of Technoloy'den ekonomi uzmanı Daron Acemooğlu, Türk ekonomisinin geniş ölçüde çifte bir yapısı olduğunu belirtiyor.

Acemoğlu, İstanbul ve Ankara gibi bazı bölgelerde orta sınıf ve ihracat sektörü için üretim yapan çok modern tesislerin bulunduğu, fakat diğer taraftan, kayıt-dışı, iş güvenliğinin düşük olduğu, çalışanların düşük ücretler aldığı çok sayıda şirketin olduğuna dikkat çekiyor.

'Orta gelir tuzağı'

Haberde Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın verilerine dayanılarak son 10 yıl içinde yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının yüzde 4'ünün altına düştüğü, bunun Türkiye'yle kıyaslama yapılabilecek birçok ülkedekinden düşük bir seviye olduğu kaydediliyor:

"Bu eğilimi geri çevirecek yeterli yatırım da yok. Tüketim ve kamu harcamalarıyla ayakta duran ekonomide özel sektör sermaye harcamaları geçen yıl sadece binde 7 arttı. Lira yılın başlarında çökmesine rağmen Türk piyasaları toparlandı, yılın ilk üç aylık döneminde ihracat yüzde 9 oranında arttı ve göreceli olarak güçlü sanayi üretimi, karamsar tahminleri yanlış çıkardı."

"Ama Prof. Acemoğlu'nun ortaya koyduğu tabloda, ekonomin geleceği kötü yönetişim ve hukukun üstünlüğünün zayıf olması yüzünden gölgelenmiş durumda. Bu durum Türkiye'nin, gelişmekte olan ülkelerin daha önceki büyüme oranlarını tutturamaması halinde karşı karşıya kaldıkları orta gelir tuzağından uzak kalmasını daha da zorlaştırabilir."

BBCTürkçe