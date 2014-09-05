FT: Türkiye'nin IŞİD sorunu Batı'nınkine göre daha büyük

Financial Times, Türkiye'nin İslamcı militanlara yönelik Suriye sınırında önlemlerini artırmasına rağmen IŞİD nedeniyle karşı karşıya olduğu problemlerin Batı'nınkilere kıyasla çok daha büyük olduğunu yazdı.

Gazetede Perşembe günü yayınlanan bir tıklayınhaberdeTürkiye'nin IŞİD'e para akışını ve militanların sınır geçişlerini engellemek için Suriye sınırındaki kontrolünü sıkılaştırdığı belirtilmişti.

Financial Times'ın Türkiye muhabiri Daniel Dombey öncekini takip eden bu haberinde, hem Gaziantep'in Kilis ilçesinde daha önceden Suriye'ye giden savaşçıların sınırı geçmesine yardımcı olmuş biriyle hem de Londra merkezli bir düşünce kuruluşunun Türkiye uzmanıyla görüşmüş.

Kilis'teki Mahmut adlı kişi gazeteye, bir dönem sınırı geçmelerine yardımcı olduğunu söylediği militanlarla ilgili şöyle konuşmuş: "Birçok Britanyalı geldi. Fransız da geldi. İkili, üçlü olarak geldiler. Türkçe konuşmuyorlardı, Arapça konuşmuyorlardı."

İki ABD'li gazetecinin IŞİD tarafından başları kesilerek öldürülmeleri ardından Batı'da bu savaşçıların geri dönüp başkalarını radikalleştirmeleri ya da terör eylemlerinde bulunmaları korkusunun daha fazla gündemleşmesinden bahseden haberde, bununla birlikte IŞİD'in Batı'ya yönelik tehdidinin Türkiye'yle karşılaştırıldığında solda sıfır kaldığı belirtiliyor.

Haberde bu durumun nedeni şöyle açıklanıyor: "Radikaller sadece çok yakında bulunuyor değiller -Kilis'ten sadece 20-30 km uzakta- ayrıca yüksek mevkideki diplomatların da bulunduğu 49 Türk rehineyi ellerinde tutuyorlar ve yeni, genç Türk üyeleri kendilerine çekiyorlar."

Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'ün Türkiye uzmanı Aaron Stein, Türkiye ve Ürdün'ün, Suriye ve Irak'ın dışarısında, IŞİD tehlikesiyle en fazla karşı karşıya olan ülkeler olduğunu söylemiş.

Stein 'ABD ve Batı'nın Türkiye'den IŞİD'e karşı daha fazlasını yapmasını istediğini, bununla misilleme risklerinin arttığını' belirtmiş.

'IŞİD Türkiye'den üye kazanıyor'

Haberde Türk Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın, 'ABD'nin geçen ay IŞİD'e karşı düzenlediği hava saldırısında Türkiye'nin herhangi bir desteği olmadığı ve 49 Türk rehinenin IŞİD'in elinde bulunması nedeniyle farklı bir şey yapabilmenin mümkün olmadığı' yönündeki sözleri de hatırlatılmış.

FT, Türk yetkililerin IŞİD'in Türkiye içinden adam kazandığını bildiğini, resmi rakamlara göre bu sayının 400-500 civarında olduğunu ancak bazı yabancı diplomatların bu sayının birkaç bin olduğunu tahmin ettiğini yazmış.

Stein, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta Kürt güçleriyle büyük çarpışmalara girmesine rağmen Türkiye'de yaşayan Kürtler arasından da adam kazandığını söylemiş gazeteye.

Stein ayrıca, IŞİD'in çok büyük bir tehlike arz etmesi nedeniyle Türkiye'nin, PKK'lıların Irak ve Suriye'de cihatçılarla savaşmak için sınırı geçmelerini durdurmak için az şey yaptığını söylemiş.

Haberde düşünce kuruluşu EDAM'ın (Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi) son dönemde hazırladığı bir rapordan da bahsediliyor ve raporun IŞİD'in Türkiye'de açık olarak para topladığına dair kaygıları artırdığı belirtiliyor.

Dombey haberin sonlarında, rehinelerine yönelik tehdit karşısında dikkatli olan Ankara'nın zor bir durumda olduğunu yazıyor.

Haber, Kilis'teki Mahmut adlı kişinin sözleriyle sona eriyor: "Türkiye onların bu kadar kötü olduğunu bilmiyordu. Türkiye IŞİD'in gerçek yüzünü bilmiyordu."