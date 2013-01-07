FT: Türkiye'nin Afrika açılımında Gülen okulları ve TUSKON'un rolü büyük

Financial Times, ''Afrika'da nüfuzunu artırma arayışındaki Türkiye'' başlığı altındaki haberinde, Erdoğan hükümetinin Avrupa pazarlarından uzaklaşırken, dünya genelinde daha ön saflarda bir role soyunduğunu yazdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gabon, Nijer ve Senegal'i kapsayan Batı Afrika gezisinden yola çıkarak kaleme alınan haber-yorumda, Türkiye'nin son üç yıl içerisinde Afrika'da 19 yeni elçilik açtığına dikkat çekildi.

Yazıda, Avrupa ekonomilerinin darboğazdan geçtiği bir dönemde Türkiye'nin ticaret ortaklarına çeşitlilik kazandırmak istediği, fakat yeni pazarların yanı sıra Türk siyasetçilerin aynı zamanda dünya sahnesinde daha ağırlıklı bir rolü hedeflediği belirtildi.

THY'nin Afrika seferleri

Financial Times, 2011 yılında Somali'yi neredeyse 20 yıl aradan sonra Afrika dışından bir ülkeden ziyaret eden ilk yabancı liderin Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapıyor.

Türk Hava Yolları'nın Sahra Çölü altında sefer düzenlediği kent sayısını 24'e çıkardığını yazan Financial Times, diplomasi ve ulaşım bağlarıyla desteklenen ticaretin hacminin buna paralel arttığına işaret ediyor.

Gazeteye göre Türkiye, Orta ve Güney Afrika ülkeleriyle 2000 yılında yaklaşık 750 milyon dolar olan ticaret hacmini 2011'de 7,5 milyar dolara tırmandırdı.

Financial Times, Türkiye'nin Afrika ile güçlenen ilişkilerinde Fethullah Gülen okullarının da rolü olduğunu bildirdi.

Gazete, Gülen hareketine sempatik bir örgüt olarak nitelediği Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON'un Afrika şirketleriyle kurduğu bireysel bağların da ilişkileri güçlendirdiği kanısında.

Oy potansiyeli

Financial Times'a görüş bildiren eski Türk diplomat Sinan Ulgen, Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisinin 2009-2010 yıllarında Ankara'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için yürüttüğü ve başarıyla sonuçlanan kampanyası esnasında önemli şekilde arttığını belirtti.

55 ülke ile Afrika'nın Birleşmiş Milletler'de temsil edilen devletlerin dörtte birden fazlasını barındırdığını yazan Financial Times, bunun da uluslararası siyasi konularda ciddi bir oy potansiyeli anlamına geldiğini kaydetti.

Fakat gazete, Afrika üzerinde nüfuzunu artırmak isteyen başka ülkeler olduğuna da dikkat çekiyor.

Uganda'da çalışan Türk bir işadamı, rakip Çinli şirketlerin iyice kök saldığını söylüyor.

Bu haberin hemen altında Başbakan Erdoğan'ın Batı Afrika'ya seyahat etmeden önce düzenlediği basın toplantısında PKK'ya ilişkin yaptığı açıklamalar aktarıldı.

Oslo Süreci

Financial Times, Erdoğan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ev hapsine nakledilebileceği ya da PKK militanlarına genel affın düşünüldüğü yönündeki söylentileri yalanladığını bildirdi.

Gazete, hükümetinin büyük bir taviz vermeye hazır olduğu yönündeki söylentileri reddetmekle birlikte, Erdoğan'ın PKK ile ''Oslo Süreci'' çizgisinde barış görüşmelerine ileride yeniden başlanmasına açık kapı bıraktığını yazdı.

Financial Times, Oslo Süreci ile 2005 ila 2009 yılları arasında Türk istihbarat yetkilileri ve üst düzey PKK üyeleri arasında Oslo'da gerçekleşen görüşmelerin kastedildiğini hatırlattı.

BBCTürkçe