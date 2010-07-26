FT: Türkiye'den İran'a can simidi

T24- Financial Times'a konuşan Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in İran'a yaptırım kararına harfiyen uyacağını, ancak ABD ve AB'nin daha sert yaptırımlarına uymak gibi bir zorunluluğu olmadığını söyledi.



Financial Times gazetesi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı röportajı, "Türkiye'den İran'a can simidi" başlığıyla haberleştirdi.

Financial Times, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının İran ekonomisini değil, nükleer program ile bağlantılı şirketler ve şahısları hedef aldığını ancak ABD ve AB'nin daha da ileri giderek İran ile iş yapan bankaları da hedef aldığını hatırlattı.

Ntv'de yer alan habere göre, gazete bu noktada Şimşek'in, "Bir ticaret anlaşması için kaynak gerekiyorsa, bunun bir yolunu bulmak zorundayız" sözlerine yer verdi.

Haberde ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın, bazı yabancı şirketlerin İran'a rafine petrol satmaktan çekinmesinin ardından Tüpraş'ın devreye girdiğini doğruladığı belirtiliyor.



YAPTIRIMLAR İŞE YARIYOR





Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu bakan yardımcısı Stuart Levey, İran'a yönelik yaptırımların çok etkili olduğunu söyledi.

Levey BBC'ye yaptığı açıklamada, birçok yabancı şirketin İran ile iş yapmayı reddettiğini belirtti.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Avrupa Birliği de İran'a yönelik sert yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor.

Bunların İran petrol ve doğal gaz sektörüne yatırımın yasaklanması ve İran mali sektörüyle Devrim Muhafızları'nı hedef alan yaptırımlar olacağı belirtiliyor.



İRAN: GÖRÜŞMELER YAPMAYA İSTEKLİYİZ





İran ise dün, Eylül ayında Avrupa Birliği ile nükleer programı hakkında görüşmeler yapmaya istekli olduğunu açıkladı. Karar İstanbul'da Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından duyuruldu.

Açıklama, İran, Brezilya ve Türkiye'nin uranyum karşılığı nükleer yakıt takası konusunda yaptıkları görüşme ardından geldi.

Taraflar, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1200 kg uranyumun, araştırma reaktörlerindeki kullanılabilecek nükleer yakıt karşılığında, Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak bu üçlü girişime rağmen, geçen ay Birleşmiş Milletler İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırdı.