FT: Türkiye'de resesyon kaçınılmaz görünüyor

Ekonomi yavaşlarken Türk hükümetine yöneltilen sert eleştiriler yurt dışında da yankılandı. Financial Times gazetesi, hükümet ile ilgili "Türkiye'nin ciddi bir ekonomik yavaşlama ile yüz yüze bulunduğunu reddettiği, IMF anlaşmasını geciktirdiği ve ekonomiyi canlandırmak için önemli bir planı sunmadığı için giderek artan ağır eleştirilerle karşı karşıya" diye yazdı.



Bu arada, gazeteye konuşan Goldman Sachs'ın ekonomisti Ahmet Akarlı da, kredi kısıldığına, tüketim harcamalarının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekerek bir resesyonun "kaçınılmaz" göründüğünü de söyledi.



Ekonomi gazetesi Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma imzalayabileceği ancak KDV oranlarında indirime gidilmeyeceği yönündeki açıklamalarına dikkat çektiği, Türkiye muhabiri Delphine Strauss imzalı haberinde hükümete yönelik eleştirilere de üzerinde durdu. Gazete şöyle devam etti:



"Erdoğan hükümeti, iş dünyası ve yatırımcılardan Türkiye'nin ciddi bir ekonomik yavaşlama ile yüz yüze bulunduğunu reddettiği, dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir IMF anlaşmasını geciktirdiği ve ekonomiyi canlandırmak için önemli bir planı sunmadığı için giderek artan ağır eleştirilerle karşı karşıya."



İngiliz gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın iki hafta önce Türkiye'nin IMF ile anlaşmaya yakın olduğunu söylediğini belirterek IMF ile görüşmelerin sürmesine rağmen Türkiye'nin hala "resmen" bir yardım talebinde bulunmadığını, halbuki uzun Bayram tatili nedeniyle yıl sonundan önce bir anlaşmanın sağlanması için pek bir zaman kalmadığını kaydetti.



IMF anlaşmasının gecikmesine neden olarak Financial Times, "Gecikme, büyük ölçüde hükümetin büyüme hedefini gözden geçirmeye ve Mart ayındaki yerel seçim öncesi harcamaları kısıtlamaya isteksizliğinden kaynaklıyor" yorumunu yaptı.



Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun geçen hafta yaptığı uyarılara da yer veren gazete, TÜSİAD'ın da Erdoğan'ın krizin en kötüsünün geçtiği açıklamasına yönelik eleştirilere de değindikten sonra "Ancak işsizlik artıyor, liranın değer kaybına rağmen ihracat keskin bir biçimde düştü ve tüketim harcamaları azalırken perakendeciler, indirim haftaları düzenlemek için bir araya geliyorlar."



Stand-by programı tercih ediliyor



Analistlerin, Başbakan Erdoğan'ın sonunda bir anlaşma imzalamasının ve ihtiyati bir anlaşmanın yerine kaynaklara erişimini sağlayacak bir stand-by programını tercih etmesinin beklendiğini söylediklerini kaydeden gazete, bazılarının da, hükümetin seçimler nedeniyle bir süre daha beklemeyi tercih edebileceğini ifade ettiklerini kaydetti.



Financial Times, hükümetin ise, IMF'nin mali disipline ilişkin talepleri ile iş dünyasından gelen vergi indirimi, ucuz kredi ve kurtarma çağrıları ile bağdaştırmaya çalıştığını belirtirken de Endoğan'ın IMF anlaşması ile ters düşeceği gerekçesiyle KDV oranlarında indirim taleplerine karşı direndiği gibi göründüğünü, bu arada söz verilen ekonomiyi canlandırma paketinin şimdiye kadar açıklanan önlemlerden ibaret olduğunu söylediğine dikkat çekti.



Gazeteye konuşan Goldman Sachs'ın ekonomisti Ahmet Akarlı ise, "Türkiye'nin yapabileceği pek bir şey yok" dedi. Olanakların çok kısıtlı olduğunu ifade eden Akarlı, kredi kısılırken ve iç talep önemli ölçüde düşerken "bir resesyonun kaçınılmaz göründüğü"nü de söyledi.



Danışmanlık şirketi İstanbul Analytics de, AKP'nin "finansal istikrar ile büyüme" arasında bir tercih yapmak istemeyeceğini belirtirken ancak kredi kısıtlamasında mucize bir iyileşme yoksa ikisinin birlikte olamayacağının altını çizdi.