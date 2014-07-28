FT: Aleviler Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden korkuyor

İngiliz Financial Times gazetesinde Daniel Dombey imzalı yazıda, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu taktirde hoşgörüzlük ortamı yaratacağından korkulduğu ileri sürüldü. Yazıda Alevilerin Erdoğan'ın başbakanlığı boyunca bir kenara itildikleri duygusuna sahip oldukları belirtildi. Alevilerin Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması halinde daha da denetlenemez bir iktidar odağı olacağından korktukları kaydediliyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre yazıda, Erdoğan’ın yetkilerini daha da arttıracağı, yürütmenin başı tarzı bir cumhurbaşkanlığı için mücadele verdiği vurgulandı.

“Birçok Alevi, liderliği sosyal gerginliği derinleştiren ve otoritarizme kadar uzanan bir başbakanın, cumhurbaşkanı olarak daha da az denetime tabi olmasından korkuyor” denilen yazıda; Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin’in, “Eğer seçilirse, Erdoğan ile yeni bir rejim gelecek. Türkiye zaten kutuplaşmıştı: bu kutuplaşma daha de derinleşecek, toplumlar arası sorunlar daha da kötüye gidecek” şeklindeki ifadesine yer veriyor.

Yazı “Türkiye’nin Alevileri ile ilgili kesin bir rakam yok ama 77 milyonluk nüfusta çoğu işçi sınıfından olan 8 milyon ile 15 milyon arasında oldukları varsayılıyor” ifadeleriyle devam etti.

Alevilerin geleneksel olarak laik Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verdiklerini, ancak bu defa bu desteğin azalabileceğini belirten gazete, İstanbul Alevi örgütlerinin sözcüsü Vedat Kara’nın çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili kuşkuları olduğunu bu nedenle Alevilerin desteğinde azalma olacağını tahmin ettiğini yazdı.

İngiliz gazetesi, son günlerde yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Erdoğan’n AKP’sine oy verenlerin yüzde 99’unun Sünni olduğunu belirterek, “Aksine, geçtiğimiz yıl hükümet karşıtı gösteriler sırasında öldürülen protestocuların neredeyse tamamı Aleviydi” diye yazdı.