FT: “Türkiye yüzde 35 ihtimalle borçlarını ödeyemez”

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’yi yüksek cari açık nedeniyle güçlükle karşı karşıya bulunan ülkeler arasında gösterdi. FT, Türkiye’nin borçlarını ödeyememe ihtimalinin yüzde 35 olduğunu belirtti.



İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesi, yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerin borçlarını ödeyemeyebileceklerine dair kaygılarının İzlanda’nın finansal sisteminin çökmesiyle keskin biçimde artış gösterdiğini öne sürdü.



Gelişmelerin büyük para kaynaklarının bu ekonomilere yatırım yapma cesaretini kırdığını kaydeden gazete, Pakistan, Arjantin, Ukrayna ve İzlanda gibi ülkelerin bankacılık sistemlerinde kredi krizi yüzünden ortaya çıkan baskı yüzünden borçlarını ödeyememe ihtimallerinin ortalama yüzde 80’den fazla görüldüğünü yazdı.



Şartları dikkate alınarak bu oranın Pakistan için yüzde 90’a kadar çıkarıldığını kaydeden FT, bu oranın Arjantin için yüzde 85, Ukrayna ve İzlanda için yüzde 80 olduğunu bildirdi.



FT güçlükle karşı karşıya bulunduğunu iddia ettiği diğer ülkeleri ise Kazakistan ve Letonya olarak sıraladı. Gazete bu ülkelerdeki riski, bankacılık sistemleri üzerinde oluşan yüksek baskının yarattığını bildirdi.



Gazete, Türkiye ve Macaristan’ı ise yüksek cari açıkları nedeniyle güçlükle karşı karşıya bulunan ülkeler arasında olduğu iddiasına yer verdi. FT, Türkiye’nin borçlarını ödeyememe ihtimalinin yüzde 35 olduğunu ileri sürdü.

