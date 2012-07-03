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Ekonomi

FT: Türkiye sanki farklı bir gezegende

İngiliz ekonomi gazetesi, Türkiye ekonomisinin büyümekte olduğunu kaydetti

03 Temmuz 2012 17:27

Türkiye'deki tüketicilerin harcaması, sokak aralarındaki bakkal ve manavları sayfalarına taşıdı.

Türkiye'deki tüketicilerin harcaması, sokak aralarındaki bakkal ve manavları sayfalarına taşıdı. Türkiye’deki tüketici harcamalarının arttığını, büyük zincirlerin çok sayıda mağaza açmaya devam ettiği yazan Financıal Times, “Türkiye, Yunanistan’ın komşusu olabilir ama sanki farklı bir gezegende” değerlendirmesi yaptı. Haberde “Yol yanında sevgi ile dizilmiş, adeta cilalanmış taze meyve sebze” sergisiyle dikkat çeken mahalle bakkalı, “Türkiye’deki faaliyet gösteren uluslararası tüketim gruplarının karşı karşıya bulundukları başlıca bir faktör” olarak nitelendi.

 

Veresiye satış yapıyorlar

 

Taraf'ta yer alan habere göre, Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Cem Karakaş, bakkalların, daha organize ticari işletmelerin, erişmek için çabaladığı avantajlarının olduğunu, direniş güçlerinin tüm tüketici sektörünü şekillendirdiğini söyledi. Başka grupların yöneticilerinin de bununla mutabık olduklarını kaydeden gazete, “Bakkallar, Türkiye’deki tüketici mallarının perakende satışlarının en az yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu da, süpermarketlerin, üreticiler üzerinde başka yerlerde var olan pazarlık güçlerinden yoksun olduğu anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

Bakkalların rekabet avantajları arasında adeta günde 24 saat açık olmalarının da gösterildiği haberde, Türkiye kentlerindeki sıkışıklığın da bakkallara yaradığı, bakkalların sık sık veresiye satış yaptıklarına da dikkat çekildikten sonra “Türkiye, belki hızla modernize oluyor ama en az gıda perakende sektöründe gelenekler kolay yok olmuyor” dendi.

İngiliz ekonomi gazetesi, Türkiye ekonomisinin büyümekte olduğunu, halkın alışveriş yaptığını, tüketici malları sağlayıcılarının da Asya ile Avrupa arasındaki Türkiye’de genişlemek için çabaladığını kaydetti. PepsiCO’nun Türkiye’deki satışlarının geçen yıl iki haneli büyüme gösterdiği belirtilirken, şirketin Güneydoğu Avrupa Müdürü Eugene Willemsen’in “Çok sayıda insan, orta sınıfa katılıyor” değerlendirmesi yansıtıldıktan sonra tüketimin, geçen yıl yüzde 8.5 büyüyen Türkiye’de üretimin yüzde 70’ini oluşturduğu vurgulandı.

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