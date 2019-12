FT: Türkiye için zafer

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören protokollerin imzalanmasının, bölgesinde barışı destekleyen bir strateji izleyen Türkiye için bir zafer olacağını yazdı.



Türkiye ile Ermenistan arasında bugün İsviçre'nin Zürih kentinde imzalanacak protokollere ve iki ülke ilişkilerine bugünkü İngiliz gazeteleri sayfalarında geniş yer ayırdı.



Financial Times gazetesi, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi için atılacak imzalarla, hem diplomatik ilişkilerin yeniden inşasının sağlanacağını, hem de sınırın açılacağını belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da imza törenine katılacağını anımsatan gazete, bunun da ABD'nin Kafkasya bölgesine verdiği önemi gösterdiğini bildirdi.



Financial Times, "Bölgesinde barışı destekleyen bir strateji izleyen Türkiye için bu bir zafer olacak" yorumunu yaptı.



Times gazetesi ise, "Ermenistan ve Türkiye yüzyıllık husumete bugün son verecek" diye yazdı.



Haberde, yüksek düzeyli diplomatlar tarafından da izlenecek imza töreninde Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının imzalayacağı protokollerle, "Avrupa'nın son kapalı sınırının açılacağı" kaydedildi.



Gelecek Çarşamba günü oynanacak Türkiye-Ermenistan maçına da değinen gazete, "Bu maç, ilişkilerin yeniden inşası için son tarih niteliği taşıdı" yorumunu yaptı. Times, imza töreninin, iki ülke kamuoylarındaki çeşitli grupların protestolarına yol açtığını da yazdı.



Fransız basını



Fransa'daki siyasi gazeteler de, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini "tarihi gelişme" olarak yorumladı.



Liberation gazetesi, iki ülkenin ilişkileri gerilimden arındırma yolunu tercih ettiğini yazarken, aradaki mevcut sorunlara rağmen, iki ülke yönetiminin bugün bir araya gelerek tarihi protokole imza atacağını duyurdu.



Gazete, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in, "bunun bölge barışı ve istikrarına büyük katkı yapacağı" yolundaki açıklamasına yer verdi.



Le Figaro gazetesi de geniş bir şekilde verdiği haber-yorumda, geçmişteki önemli sorunlara rağmen, iki ülke yöneticilerinin ilişkileri normalleştirme kararı aldığını yazdı.



Yukarı Karabağ ve enerji hattı konusundaki gelişmelere ayrıntılı yer verilen haberde, bu konuların bölge ülkeleri ile Rusya ve ABD'yi de yakından ilgilendirdiği yorumu yapıldı.



Le Figaro'daki yorumda, "Rusya ve ABD bölgede rakip. Ancak ortak çıkarları var. Bölgede istikrar istiyorlar. Bu amaçla Ermeni, Azeri ve Türk işbirliğini destekliyorlar" ifadesi kullanıldı.