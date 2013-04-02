FT: Türkiye, büyümeyi artırmak için gereken fonları bulmakta zorlanıyor

Financial Times gazetesi, Türkiye ekonomisinin başarı ivmesini kaybetmeye başladığını ve büyüme konusunda zorlandığını yazdı.

Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Daniel Dombey, dün açıklanan son rakamlara göre, Türkiye ekonomisinin son dönemlerdeki büyümesine yaklaşamadığını belirtti ve şunları söyledi:

“Projelerin finansmanı ve büyümeyi artırmak için gereken fonları bulmak giderek zorlaşıyor.”

Türkiye ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 8 oranında büyüdüğünü ancak 2012 yılında bu rakamın yüzde 2,2'ye gerilediğini belirten gazete, büyümenin özellikle 2012'nin son çeyreğinde son üç yılın en düşük seviyesine indiğini yazıyor.

İlk çeyrek kuşkusu

Financial Times şöyle devam ediyor:

“Uzmanlar, şimdiye kadar iç talebe dayalı olan ekonominin büyümesi için farklı motorlar bulmaya çalışıyor. İhracatın geçen yıl sergilediği artışın arkasında önemli ölçüde İran'a aktarılan altın bulunuyordu ve bu ticaretin çok uzun sürmesi beklenmiyor."

İstanbul'daki Global Source Partners'tan iktisatçı Murat Uçer, ‘Son çeyrekte hepimiz güçlü bir iyileşme umuyorduk ancak bu yaşanmadı. Ekonomi bu yılın ilk çeyreğine dair de karışık sinyaller veriyor’ diyor.

Hükümetin yüzde 4'lük büyüme tahmininin fazla iyimser olduğunu belirten Uçer, yatırımların yeterince hızlı artış göstermediğini ancak, tüketim alanında olumlu bazı sinyaller olduğunu da belirtiyor.

Doğrudan yabancı yatırım miktarında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'nin uzun dönemli yatırımları için kendi kaynaklarına dayandığını belirten gazete, sekiz Türkiye bankasının bir araya gelerek Marmara üzerinde dünyanın en uzun köprülerinden birinin yapılması da dâhil 6,5 milyar dolarlık bir proje için ilk 1,4 milyar dolarlık kredi miktarını sağladıklarını aktarıyor.

İstanbul'daki bir hukuk firması Chadbourne and Parke'tan Ayşe Yüksel, “İnsanlar, ekonomisini komşularıyla karşılaştırarak, Türkiye'den vazgeçmemek için nedenler arıyorlar” diyor.

BBCTürkçe