FT: Türk bankacılık sektörü konsolide olmaya hazırlanıyor

Financial Times gazetesi, HSBC ve Finansbank'ın satışlarıyla Türk bankacılık sektörünün konsolide olmaya hazırlandığını yazdı.

Gazeteye göre, Hollanda bankası ING, HSBC Türkiye'yi almak için görüşmelere başladı. HSBC ile anlaşmaya varması, Avrupa Birliği'nin devlet yardımını düzenleyen kuralları gereği birkaç hafta öncesine kadar satın alma yasağı bulunan ING için bir dönüm noktası olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, haberde özetle şöyle deniyor:

"HSBC'nin Türkiye birimini, 1.1 milyar dolarlık defter değerinin altında satması bekleniyor. ING HSBC ile anlaşırsa, Türkiye operasyonlarının büyüklüğü iki katına çıkacak."

"Bu arada, Yunanistan'daki borç krizinin National Bank of Greece'i Türkiye'deki en başarılı yabancı bankalardan biri olan Finansbank'ı satmayı düşünmeye zorlayacağı belirtiliyor. NBG bu yılın başlarında Finansbank'ta azınlık hissesi satma planlarını erteledi. Ancak Avrupalı düzenleyici kurumlarla varılan yeniden yapılandırma anlaşması uyarınca düzlüğe çıkabilmek için en az yüzde 40 hissesini satmak zorunda."

"Türkiye'de banka satın alan birçok yabancı banka, büyük rakiplerin sert rekabeti ve hükümetin belli ürünlerde faizi sınırlayan kuralları nedeniyle sektörde başarılı olmakta zorlanıyor."

HSBC geçen ay yeniden yapılanma planı çerçevesinde zarar eden Türkiye birimini kapatacağını açıklamıştı. Brezilya'dan da çekileceğini açıklayan banka ayrıca 25 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.