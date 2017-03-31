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BBC Türkçe

FT: Tillerson Türkiye ile tansiyonu düşüremedi

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın dünkü Ankara ziyaretinde, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğunu yazıyor. Gazeteye göre ziyaret Ankara'daki diplomatlar için de 'moral bozucu'ydu.

31 Mart 2017 08:22

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın dünkü Ankara ziyaretinde, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğunu yazıyor.

Gazeteye göre "ABD'de Donald Trump'ın başkan olmasının ardından ilişkileri yeniden ayarlamayı uman Ankara'da da diplomatlar, ziyareti hayal kırıklığı olarak niteledi".

Tillerson dünkü ziyaretinde önce Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi, sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Tillerson'ın ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana Washington'dan Ankara'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Ancak FT'ye göre, Tillerson ABD ile Türkiye'nin ayrı düştüğü konularda "çok az adım attı".

FT, Tillerson'ın Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, havadaki gerilimin belirgin bir şekilde hissedildiği yorumunu yapıyor.

Çavuşoğlu görüşmede ABD'nin YPG'ye verdiği desteğe sitem ederek "Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüştür hem Türk halkının ABD'ye bakışını olumsuz olarak etkilemiştir" demişti.

Tillerson ise basın toplantısında PYD ve YPG ile ilgili sorulara yanıt vermedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili bir soruya yanıtı ise "Esad'ın gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar verir" oldu.

FT, Tillerson'ın Rakka operasyonunda Türkiye'nin iş birliği önerisi konusunda ABD'nin son kararı verip vermediğini açıklamadığına, ancak ABD'nin harekâtta YPG'yi desteklemesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.

YPG (Halk Savunma Birlikleri) öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcülerinden Talal Sello "ABD, Rakka operasyonunda Türkiye'ye de rol verilmesini önerdi, biz de reddettik. Sonunda bizim önerimiz kabul edildi" diyor.

FT'nin haberi şöyle devam ediyor:

"Bu kararla etrafı sarılan Türkiye, Çarşamba günü Fırat Kalkanı operasyonunu sonlandırdı, dolayısıyla Rakka'nın ve Menbiç'in kontrolünü ele geçirerek, Suriye'nin kuzeyinde 5 bin kilometrekarelik bir güvenli bölge yaratma planından da vazgeçmiş oldu".

Gazete YPG'nin PKK ile yakından bağlantılı olduğuna, PKK'nın Washington tarafından terör örgütü olarak tanındığına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ABD'den Fethullah Gülen'in iadesini istediğini de hatırlatan gazete, ABD'li yetkililerin özel görüşmelerde Türk yetkililere, Gülen'in iadesiyle ilgili sunulan kanıtların, sayfa sayısı olarak çok olsa da, yetersiz olduğunu söylediği belirtiliyor.

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