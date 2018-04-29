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BBC Türkçe

FT: Suriye-YPG anlaşmasında İran'ın rolü olabilir

Financial Times, Afrin'e giren Suriye hükümeti yanlısı güçlere ateş açan Türkiye'nin bu hamlesinin Suriye'deki iç savaşın daha da yoğunlaşması riskini arttırdığını yazdı. Gazete ayrıca, Suriye hükümeti ve YPG arasında varıldığı belirtilen Afrin'e girme an

29 Nisan 2018 20:30

Financial Times, dün Afrin'e giren Suriye hükümeti yanlısı güçlere Türkiye'nin açtığı ateşi duyurduğu haberinde, Türkiye'nin bu hamlesinin Suriye'deki iç savaşın daha da yoğunlaşması riskini arttırdığını yazdı.

Son haftalarda "Suriye'deki iç savaşın merkezindeki mücadelelerin tehlikeli uluslararası güç oyunlarıyla daha da karmaşıklaştığını söyleyen gazete, buna Suriye'deki İran'a ait hedeflere ateş açtıktan sonra düşürülen İsrail jetinin de dahil olduğunu söylüyor ve şöyle devam etti;

Suriye'deki çatışma Beşar Esad yönetimine karşı bir halk ayaklanması olarak başladı ve yarattığı kaosta hem Kürtlere hem de IŞİD gibi cihatçı gruplara toprak sağlayan, karmakarışık, çok taraflı bir savaşa dönüştü. Uluslararası müdahaleler de karmaşıklığı arttırdı. ABD öncülüğündeki koalisyon, IŞİD'e karşı YPG ve müttefiklerini destekliyor. Bu da pratikte, Afrin'de iki ABD müttefikinin karşı karşıya gelmesi demek oluyor."

Rusya ve İran'ın da ağırlıklarını Suriye lideri Beşar Esad'dan yana koyduklarını hatırlatan gazete, Türkiye'nin de bazı isyancı grupları desteklediğini, ancak giderek artan oranda Kürtlere odaklandığını belirtti.

Uzmanların Afrin'e girmeye çalışan güçlerin İran destekli Şii milisler olduklarını söylediğini aktaran gazete, bunun da Suriye rejimi ve YPG arasındaki anlaşmanın, Rusya'nın değil bölgesel bir güç olan İran'ın gözetiminde yapıldığına işaret edebileceğini vurguluyor.

Konuyla ilgili haberine "Türkiye ilk defa rejimle çatıştı" başlığını atan Times da benzer bir yorum yaptı ve "Türiye ve rejim arasındaki çatışmalardaki herhangi bir yükseliş savaşı daha da karmaşıklaştırır" dedi.

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