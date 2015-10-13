"Suriye gerilimi, Türkiye - Rusya ekonomik bağlarını tehdit ediyor"

Financial Times'ta, Suriye'deki gelişmelerin, Ankara ile Moskova ilişkilerini inceleyen bir yazı yer aldı. Gazetede, Suriye'de Esad yönetimini destekleyen Putin ile Esad'a karşı olan Erdoğan'ın bu yüzden ihtilafa düştüğüne, bunun da önemli enerji ilişkilerini tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılan tek Batılı lider olduğu hatırlatılarak başlayan makalede, bu sıcaklığın bugün artık uzak bir hatıra olarak göründüğü belirtiliyor.

"Türkiye, Rusya doğalgazının ikinci büyük tüketicisi. Karadeniz'den geçecek olan yeni boru hattının bu ilişkiyi daha da sağlamlaştırması bekleniyordu. Ama şimdi projenin geleceği belirsiz".

Erdoğan'ın geçen hafta Rusya'ya yaptığı doğalgaz ve nükleer santral uyarılarını hatırlatan gazete, Türkiye'nin bu tehdidinin Rusya'nın ekonomik olarak Batı'dan daha da izole olmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

"Moskova bu tehditleri görmezden gelirken, normalde sakin olan Rus medyası ise endişeli" yorumu yapılıyor.

Haberde görüşüne yer verilen Ekonomi ve Dış Politika Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, iki ülke arasında, Suriye konusunda oldukça kırılgan olan "anlaşmazlıkta anlaşma" politikasının artık sürdürülemez olduğunu ifade ediyor.

İki ülke arasındaki doğalgaz, inşaat sektörü ve turizm ilişkilerine dair rakamların verildiği makalede, Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan 27.4 milyar metreküp gaz ithal ettiği, bunun da toplam tüketiminin %56'sına denk geldiği; Türk inşaat şirketlerinin Rusya'daki Kış Olimpiyatları'nda 50 milyar doalrdan fazla ihale aldığı; sadece geçen yıl 3.3 milyon Rus turistin Türkiye'ye giderek ülke ekonomisine 3.7 milyar dolar kazandırdığı belirtiliyor.

Gazete, karşılıklı çıkar ilişkisinin özellikle enerji sahasında nasıl koparılabileceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Alexei Grivach "Türkiye Rus gazına sırtını dönemez, Rusya'nın yerini alabilecek bir alternatifleri yok" diyor.

Makale şöyle devam ediyor:

"Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonu kartları karıştırdı ve Erdoğan'ın Suriye stratejisini dağıttı. (...) Enerji bağları bazı açılardan Rusya'nın Suriye müdahalesi öncesi de incelmeye başlamıştı. Rus devlet şirketi Gazprom, Türkiye'nin doğalgaz fiyatında indirim taleplerine karşı çıkıyordu. Rusya'nın, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralini yapma planları da belirsizliğe saplandı. Erdoğan geçen hafta 'Ruslar yapmazsa başkası yapar' dedi".