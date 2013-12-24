FT: Yolsuzluk skandalı Türk firmalarını etkiliyor

İngiliz Financial Times gazetesi, bugün yayınladığı bir haberde, Türkiye'deki yolsuzluk operasyonunun Türk iş dünyasını ve firmalarını etkilemeye başladığını yazdı. Haberde, İslami bir banka olan Bank Asya'nın hisseleri %13 oranında değer kaybetti. Gülen'e yakın olanların sahibi olduğu Koza Altın'ın hisseleriyse –şirketin ihaleler veya iş için hükümete bağımlı olmadığını açıklamasına rağmen- %11 oranında düştü.

BBC Türkçe'nin Financial Times'a dayandırdığı haberine göre, gazete, yolsuzluk operasyonuna adı karışan Halkbank'ın yasadışı hareket ettiği iddialarını reddettiğini ve bu sırada hükümet karşıtı şirketlerin hisselerinin değer kaybetmeye başladığını yazdı. "Skandalın siyasi kalıntılarının ekonomik etkilerini göstermeye başladığını" yazan Financial Times'ın haberi şöyle:

"Genel müdürü hafta sonunda gözaltına alınan Halkbank, Borsa İstanbul'a yaptığı açıklamada işlemlerinde ulusal ve uluslararası tüm kurallara uyduklarını açıkladı.

Bankanın genel müdürü Süleyman Aslan da evinde ayakkabı kutuları içinde bulunduğu söylenen 4,5 milyon dolar nakit paranın çeşitli bağışlar olduğunu söylüyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise iki bakanın oğullarının da gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasının Türkiye'nin düşmanlarınca tasarlandığını söyleyip sorumluların 'ellerini kıracağını' açıkladı. Hafta sonunda yaptığı konuşmada Erdoğan ayrıca Halkbank'ın 'Türkiye'nin düşmanlarını korkuttuğunu' ekledi.

Soruşturma, Türkiye'de hükümet ile polis ve adli birimlere nüfuz edebilen Fethullah Gülen hareketinin arasında açılan çatlağın bir sonucu olarak görülüyor.

Bu çatlağın olası ekonomik etkilerine işaret edercesine Gülen hareketine yakın şirketlerin hisseleri değer kaybetmeye başladı.

İslami bir banka olan Bank Asya'nın hisseleri %13 oranında değer kaybetti. Gülen'e yakın olanların sahibi olduğu Koza Altın'ın hisseleriyse –şirketin ihaleler veya iş için hükümete bağımlı olmadığını açıklamasına rağmen- %11 oranında düştü.

Devletin %49 hissesine sahip olduğu Türk Hava Yolları da Gülen hareketinin gazetesi olan Zaman'ı satın almamaya başladı.

Skandal, Türkiye ekonomisinin hâlâ kısa süreli sermaye akımına bağlı olduğu bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın parasal teşviki azaltacağını açıklamasıyla endişelerin arttığı bir dönemde patlak verdi.

Türk Lirası dün dolar karşında 2,096 seviyesinde işlem görüyordu – neredeyse en düşük seviyesi…

Hükümet destekçileri, İran'a milyarlarca dolarlık altın ihracatını gerçekleştirmesinden dolayı Halkbank'ın Türkiye'nin düşmanlarınca hedef haline geldiğine inanıyor. Hükümet yanlısı gazetelerse soruşturmadan Amerika'yı sorumlu tutuyor.

Washington bu iddiaları reddediyor."



