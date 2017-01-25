T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

FT: Örtülü faiz artırımı TCMB'nin bağımsızlığını sorgulatıyor

FT, Merkez Bankası'nın politika faizi yerine diğer oranlarda artışa gitmesinin bağımsızlığıyla ilgili kaygıları artırdığı yorumunu yaptı.

25 Ocak 2017 12:03

Financial Times (FT)gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) örtülü faiz artırımına giderken, gösterge faizini değiştirmemesinin bağımsızlığıyla ilgili kaygıları artıracağı yorumunu yaptı.

Gazetenin Çarşamba günkü sayısında yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomideki yavaşlamadan dolayı sık sık yüksek faiz oranlarını sorumlu gösterdiğine dikkat çekildi.

FT, TCMB'nin Salı günkü toplantısında liradaki değer kaybından dolayı faiz artırımına gitmesinin beklendiğini ancak sürpriz bir karar imza atarak, politika faizini sabit tutarak diğer oranları yükselttiğini belirtti.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de tutarken, gecelik faiz koridorunun üst bandını 0,75 puan artırarak yüzde 9,25'e yükseltti. Geç likidite penceresinde ise borç verme faizi yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kararı FT'ye değerlendiren Rabobank'ın Gelişmekte olan Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, Merkez Bankası'nın piyasanın öngördüğünün de üzerinde bir faiz artışına gitmesinin beklendiğini ancak bunun yerine getirilmediğini vurguladı.

Matys, "Bu nedenle, Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda lira üzerindeki satış baskısının devam etmesi halinde olağanüstü bir toplantıya giderek, faizlerde ciddi bir artış yapacağı yönündeki düşüncemizi koruyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FT Merkez BankasıTimesTürkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTCMB SalıBankasıGeçPolitikası KuruluFTRabobank GelişmektePiyasalar Stratejisti Piotr Matys Merkez BankasıMerkez Bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24