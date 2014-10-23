FT: Öcalan barış sürecine güvenoyu verdi

Financial Times gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Abdullah Öcalan'ın barış müzakerelerine dair olumlu mesajı konu edildi.

Haberde, ülkede birkaç haftadır yeniden alevlenen çatışmalara rağmen, Öcalan'ın barış sürecine güvenoyu verdiği belirtildi ve şöyle devam edildi:

"PKK lideri, Salı akşamı verdiği mesajda barış sürecinin 'yeni bir aşamaya girdiğini' belirtti ve sürece dair 'umudunun arttığını' söyledi.

Öcalan'ın sözleri ülkede son haftada artan gerginliğin ardından geldi.

Gerginliğin temel sebeplerinden biri, Ankara'nın Kobanê'deki IŞİD kuşatmasına karşı pasif duruşuydu.

Türkiye'deki protestolarda, çoğu Kürt ağırlıklı nüfusun yaşadığı Güneydoğu'da olmak üzere, 40'tan fazla kişi öldü.

Türkiye ordusu, 2013'te başlatılan barış sürecinden bu yana ilk defa PKK mevzilerini bombaladı.

Ancak öte yandan hükümet de, barış süreci çerçevesinde bir 'yol haritası' hazırladığını söylüyor.

Öcalan da resmi müzakerelerin yakın zamanda başlayabileceği konusunda umutlu görünüyor."

'Türkleri yabancılaştırdı'

Gazeteye konuşan bazı Kürt siyasetçileri, HDP'nin insanları Kobanê nedeniyle sokağa çıkmaya çağırmasının ters etki yarattığını savundu. Bu kişiler, şiddetin devam etmesinin Türkleri yabancılaştırdığını öne sürdü.

Haberde, Öcalan'ın bu haftaki çağrısında herkese evine dönmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, önceki açıklamalarına kıyasla Kobanê’ye daha az değindiği kaydedildi.

PKK'nın Kandil'deki ayağı, Öcalan'a kıyasla daha saldırgan bir üslup kullanıldığını belirten gazete, şöyle devam etti:

"AKP Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, PKK'nın anlaşmaya uygun hareket etmediğini ve militanlarını Türkiye topraklarından çekmediğini öne sürüyor.

Altaç ayrıca Kobanê meselesinin barış sürecine zarar vermemesi gerektiğini savunuyor."

BBCTürkçe