FT: Merkez’in faiz indirimi cesurca atılmış bir adım

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de Merkez Bankası'nın borçlanmaya esas faiz oranlarını 150 baz puan indirmesinin piyasaların beklentisinin çok daha üzerinde bir adım olduğunu belirterek, "Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı piyasaları şaşırttı" başlığını kullandı.Doğu Avrupalı komşularının para birimlerini desteklemek adına faizlerini artırmayı düşündükleri noktada Türkiye'nin bu adımının piyasalardaki beklentilerin ötesine geçtiğine işaret edilen haberde, Türkiye'de para politikasını oluşturanların yaptıkları faiz indirimlerinin de böylece Kasım ayından bu yana 525 baz puana ulaştığı kaydedildi.Son indirimle birlikte faizin yüzde 11,5 ile tarihin en düşük seviyesine indiğinin de belirtildiği haberde, borçlara uygulanan faizin de yüzde 15,5'tan yüzde 14'e çekildiğine işaret edildi.Gazeteye görüşlerini bildiren analistlerin ise, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin üzerinde baskıların bulunduğu ve Türkiye ile IMF arasında yatırımcıların güvenini artıracak bir anlaşmaya varılmasının geciktiği bir ortamda alınan bu kararı cesurca buldukları belirtildi.Liranın 2008 yılı içinde dolar karşısında yüzde 25 civarında değer kaybettiği, bu kaybın büyük bölümünün yılın son aylarında yaşandığı da hatırlatılan haberde, ancak 2009'un başından bu yana liranın nispeten istikrarlı bir durumda bulunduğu kaydedildi.Bu durumun da, yatırımcıların, Türkiye'nin sorunlarla dolu bölgesinde, nispeten iyi dayandığı yolundaki inançlarını desteklediği değerlendirmesi yapıldı.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz oranlarında daha ileri indirimlerin yapılması ihtimalini tümüyle reddetmediği de belirtilen haberde, yılın sonunda enflasyon hedefinin tutturulacağına dair açıklamalara da yer verildi.Haberin son bölümünde de, Unicredit adlı şirketin analistlerinin Türkiye'nin bölgesindeki diğer pek çok ülkeye oranla "belirgin biçimde daha iyi pozisyonda olduğuna" dair görüşlerine yer verildi ve bu uzmanların, "iç tüketim, büyümenin büyük destekçisi olduğu için, her türlü teşvik edici önlem son derece değerli olacaktır" dediklerine dikkat çekildi.