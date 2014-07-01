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Dünya

FT: Kürtler bağımsızlık yolunda yavaşlamalı

Financial Times, İran ve Türkiye'nin desteği olmadan Kürdistan'ın bağımsızlığının bir hayal olarak kalacağını söylüyor

01 Temmuz 2014 11:45

Financial Times'ın editoryal görüşlerini yansıtan sayfalarında bugün yayınlanan analizde, Iraklı Kürtler'e federal Irak'ın parçası olarak kalma çağrısı yapılıyor.

Gazetenin editoryal görüşlerini yansıtan bölümde yer alan analizde Irak'ın geleceği bağlamında Kürdistan'ın bağımsızlığı tartışmaları ele alındı.

Gazete, Kürtler'in bağımsızlık yolunda yavaşlamaları gerektiğini söylüyor.

Financial Times, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük'ü ele geçirmesine, zengin petrol kaynaklarına, güçlü ekonomisine ve peşmerge güçlerine dikkat çektikten sonra özetle şu yorumu yapıyor:

"Kürtler, ABD'nin 2011'de Irak'tan ayrılmasından sonra acımasız bir mezhepçi politika izleyen Bağdat'taki Maliki hükümetine hiç bir şey borçlu değiller. 

Bağdat federal bütçeden Kürtler'e hak ettiklerinden çok daha azını aktarıyor ve Peşmerge'yi idame ettirmek için hiçbir ödeme yapmıyor. Maliki'nin IŞİD tehdidini kontrol altına almak için şimdi Kürtler'e ihtiyacı var. Kürtler'in neden Maliki'ye ihtiyaçları olduğuysa açık değil. Ortak bir olağanüstü durum zamanında, ülkenin parçalanmasını hızlandıracak herhangi bir şey yapmak aceleci olur. Öncelik, IŞİD'i durdurmak olmalı."

Financial Times, İran ve Türkiye'nin desteği olmadan Kürdistan'ın bağımsızlığının bir hayal olarak kalacağını söylüyor.

Gazete, Irak için tek geleceğin Bağdat merkezli gevşek bir federal yapıdan geçtiğini yazıyor ve Sünni, Şii ve Kürt bölgelerine ayrılmasının ülkedeki kanlı etnik çatışmaların yıllarca sürmesine neden olacağını aktarıyor.

Financial Times'a göre IŞİD'in yenilgiye uğratılması halinde Kürtler Irak'ın toprak bütünlüğünü korumayı tercih etmeliler.

Irak'ın ülkedeki tüm toplulukların liderlerinin içinde yer alacağı kapsayıcı bir hükümete ihtiyacı olduğunu belirten gazete, 'Dünya güçleri, bu süreçle uğraşmaları için, saati geç olsa bile Kürtler'e baskı yapmalılar' diyor.

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