FT: Karizmatik ve hırslı Erdoğan Libya'da ustaca bir atış yaptı

T24 - Financial Times, Başbakan Erdoğan’ın Libya ziyaretinde petrol zengini Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin "güçlü bağlarını" vurguladığına dikkat çekerek, Libya’nın enerji zenginliklerine ve altyapı ihtiyaçlarına "gözünü diken batılı güçlerin sömürge talihsizliğine" ustaca bir atış yaptığı yorumunu yaptı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Afrika ziyaretinin üçüncü durağı Libya’da yaptığı konuşma yabancı basında yer aldı. Financial Times gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya ziyaretinde petrol zengini Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin "güçlü bağlarını" vurguladığına dikkat çekerek, Libya’nın enerji zenginliklerine ve altyapı ihtiyaçlarına "gözünü diken batılı güçlerin sömürge talihsizliğine" ustaca bir atış yaptığı görüşüne yer verdi.



Financial Times gazetesi, Türkiye’nin "karizmatik ve hırslı" başbakanının Libya ziyaretinde petrol zengini Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin güçlü bağlarını vurguladığına dikkat çekerek, yetkililerle iki ülke arasındaki "kardeş" ilişkiler hakkında konuştuğunu yazdı.



Haberde, Erdoğan’ın Sirte’de Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlılarını uyardığı belirtilerek, Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinin Türkiye’yi ve laik demokrasi ve ılımlı İslam ilkelerini birleştiren Başbakan Erdoğan ve takımının politik yönünü tanıyor gibi göründüğü ifade edildi.



Ayrıca, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil’in, Türk modelinin Libya’nın arzulayabileceği tek model olduğunu söylediği vurgulandı.



Başbakan Erdoğan’ın Libya’da 15 milyar dolar yatırımı olan Türk şirketlerinin Libya’ya geri dönmesi konusunda istekli olduğunu yazan İngiliz gazete, Erdoğan’ın okul, polis merkezi, adliye inşa etmeyi anlattığına dikkat çekti.



Gazete, Erdoğan’ın Libya’nın enerji zenginliklerine ve altyapı ihtiyaçlarına "gözünü diken batılı güçlerin sömürge talihsizliğine" ustaca bir atış yaptığını belirterek, Başbakan Erdoğan’ın Libya’da Şehitler Meydanı’nda yaptığı konuşmada, "Libya Libyalılarındır", "Libya daima Libyalıların olacak" ve "Libya bir başka Irak olmayacak" dediğini vurguladı.





