FT: Kapatma davası erken seçim getirir

LONDRA – İngiltere’de yayımlanan günlük ekonomi ve siyaset gazetesi Financial Times, AKPile ilgili kaptama davasında gelinen aşamayı değerlendirirken, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının

iktidar partisinin "kaderi" konusunda hüküm vermeye hazırlandıklarını yazdı.



AKP’nin kapatılması tehdidinin Türkiye'de piyasaları sarstığını ve dış dünyada büyük şaşkınlık yarattığını kaydeden FT, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının kapatma davasıyla ilgili müzakerelerine 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacaklarını hatırlattı. Gazetenin haberinde Türkiye’de görev yapan yabancı diplomatların, sonuç ne olursa olsun, Türkiye’nin önümüzdeki birkaç ay içinde erken seçime gideceğine inandıkları da kaydedildi.



Davayı "içten içe bölücü" etki yaratan bir dava olarak tanımlayan gazete, dava sonucunda iktidar partisinin kapatılması ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın parti siyasetinden yasaklanması olasılığının gündemde olduğunu hatırlattı.



Sonucun "günlerle" ifade edilebilecek bir sürede ortaya çıkabileceğini yazan gazete, bazı diplomat ve analistlerin "saatler" içinde bile sonuç açıklanabileceğini düşündüğünü bildirdi.

Kapatma davasının finans piyasalarına etkilerine de dikkat çekilen haberde, borsanın dün 2,8 oranında değer kaybettiği hatırlatılırken, bu düşüşün büyük ölçüde uluslararası etkilerden kaynaklandığı, ancak AKP aleyhindeki kapatma davasının da yatırımcılar arasında

karamsarlığa yol açtığı belirtildi.



Davanın geçmişini de özetleyen gazete, şeriat düzeni getirmeye çalıştıkları suçlamalarını ve Türkiye'yi daha "İslami" bir ülke haline getirmeye yönelik gizli bir gündemleri olduğu iddiasını AKP yöneticilerinin reddettiğini kaydetti.



Davanın Türk kamuoyunun kayda değer bir bölümü ile silahlı kuvvetler ve basının da içinde bulunduğu laik devlet yapısı tarafından da desteklendiğini yazan gazete, Anayasa Mahkemesi'nin kararla ilgili dört alternatifi bulunduğuna dair yorumlara da dikkat çekti.



FT bu alternatifleri, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ortaya koyduğu gerekçeleri tümüyle reddetmek, bunları kabul edip partiyi kapatmak, bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve başka bazı isimleri parti siyasetinden yasaklamak, AKP'yi kapatmamak ama Başbakan Erdoğan için siyaset yasağı koymak ve son olarak da AKP’ye hazine yardımının yasaklanması kararına varmak olarak sıraladı. (AA)