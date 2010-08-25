FT: İran'da çatlaklar oluşmaya başladı

T24- Financial Times gazetesi başyazılarından birinde, İran rejiminde çatlaklar oluştuğunu iddia etti.

Gazete bu durumu sadece gözlemcilerin değil, muhafazakârlara aralarındaki düşmanlığı sonlandırmaları emri veren Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in de dile getirdiğini söylüyor.



Haberde şu ifadeler yer aldı:



MUHALEFET YAHUDİ SOYKIRIMININ REDDEDİLMESİNE KIRGIN



"Rejim reformcular karşısında kazandığı zaferi yalanlarcasına kırılgan, Mahmud Ahmedinejad da gözden çıkarılabilir görülmeye başladı.



Muhafazakârlar ve reformcular Ahmedinejad'ın parlamento gibi kurumlara aldırmamasına, ekonomiyi kötü yönetmesine ve Yahudi soykırımını reddetme gibi provokasyonlarına kızgın.



İran'ın nükleer programından kaygı duyan Batı, çok dikkatli davranmalı. İran'a saldırmayı bir tarafa bırakın, rejimin farklı unsurları arasındaki kavganın sonucunu belirlemeye çalışmak, herkesi teokratların lime lime olmuş çadırında tekrar toplayacaktır."