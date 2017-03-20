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BBC Türkçe

FT: İngiltere ve Almanya yeni bir ortak savunma anlaşmasına hazırlanıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere'nin Almanya ile yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalamaya hazırlandığını yazdı. Habere göre anlaşmayla İngiliz hükümeti, AB'den ayrılması sonrasında Almanya'yla işbirliğini artırmayı hedefliyor.

20 Mart 2017 10:40

İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere'nin Almanya ile yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalamaya hazırlandığını yazdı.

Gazetenin manşetinden duyurulan habere göre anlaşmayla İngiliz hükümeti, AB'den ayrılma kararına rağmen Almanya'yla ve AB'yle işbirliğini güçlü bir şekilde sürdürmek istediği mesajını vermek istiyor.

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FT, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın anlaşma üzerine çalıştığını açıkladığını, Alman Savunma Bakanlığı'nın da bu bilgiyi teyit ettiğini belirtti.

Anlaşmanın siber güvenlik, askeri eğitim ve deniz güvenliği alanlarını kapsadığını belirten gazete, Almanya'nın da Brexit sonrası dönemde İngiltere ile, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinde işbirliğine çok önem verdiğini yazdı.

FT, hem Londra'nın hem de Berlin'in özellikle Ukrayna krizi ardından Doğu Avrupa'da birlikte hareket etmeye önem verdiğini belirtiyor.

Haberde, İngiltere Dışişleri Bakanı Michael Fallon'un, İngiltere'nin farklı AB ülkeleriyle askeri bağları güçlendirmek için görüşmeler yaptığını söylediği de aktarılıyor.

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