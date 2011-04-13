-FT GAZETESİ: MB, BANKALARI RİSKE ATIYOR LONDRA (A.A) - 12.04.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, "Merkez Bankasının Politikası Türkiye'nin Bankalarını Riske Sokuyor" başlıklı haberinde, birçok bankacı temkinli davranırken, Merkez Bankasının politikasının tartışmalı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gazetenin Londra ve Ankara'dan kaleme alınan ve internet sitesinde yer alan haberinde, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in gazeteye yaptığı açıklamaya yer verildi. Haberde Dinçer'in, "Hükümet, ekonominin çok hızlı büyümemesi konusunda temkinli davranmaya çalışıyor ve buna katılıyorum. Ancak bunun karşılığı verilmeli. 6 ayda faiz ödemeye başlamaları lazım" dediği aktarıldı. FT ayrıca Dinçer'in, Merkez Bankası politikasının bu yıl 3,5 milyar TL'lik banka karını ortadan kaldıracağını söylediğini yazdı. Dinçer'in Türk bankalarının küresel ekonomik krizden zarar görmediğini ve hızlı büyüdüklerini kaydettiğini bildiren FT, "Ancak eğer sermayeyi yeniden oluşturmazsak, bu güç sonsuza kadar orada olmayabilir" ifadesini kullandığını belirtti. Türkiye'nin ekonomisinin 2010 yılında yüzde 8,9 büyüdüğünü anımsatan FT, Merkez Bankasının faiz oranlarını düşük seviyede tuttuğunu kaydetti. "Birçok bankacı temkinli davranırken, Merkez Bankasının politikasının tartışmalı olduğu ortaya çıktı" yorumunu yapan gazete, İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince'nin görevini "Merkez Bankasını ve hükümeti eleştirdikten sonra" bıraktığını ileri sürdü. Financial Times, Özince'nin, "Bankacılık sektörünün çok zamansız ve çok gereksiz bir şekilde karlılığının tırpanlandığını düşünüyorum" sözlerini anımsattı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in geçen hafta, Merkez Bankasının yaptıklarının sektörü güçlendireceğini açıkladığını bildiren gazete, Dinçer'in ayrıca Akbank'ın tüketici kredi hacminin Merkez Bankasının hedefi doğrultusunda bu yıl yüzde 20 ile 25 büyüyeceğini söylediğini belirtti.