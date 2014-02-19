Financial Times: Erdoğan yolsuzluk soruşturmasında zafer ilan etti

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla "17 Aralık soruşturmasına karşı zafer ilan ettiğini" yazdı.

Gazetenin Ankara'daki muhabiri Daniel Dombey'in imzasını taşıyan haberde, Erdoğan'ın bir darbe girişimi olarak tanımladığı yolsuzluk soruşturmasına karşı mücadelesinde zafer ilan ettiği belirtiliyor.

Ancak Başbakan'ın bu soruşturmadan kaynaklanan, 'siyaseten hassas' dinleme kayıtlarının internette yer almasını önlemeyi başaramadığı kaydediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan göre, binlerce polis ve çok sayıda savcı ve yargıcın görev yerinin değiştirilmesinin soruşturmayı rayından çıkarttığını belirten Financial Times, soruşturma sonrası Türk lirasi üzerinde yoğunlaşan baskının azaldığını vurguluyor.

Haberde görüşlerine yer verilen RBS Bankası uzmanı Abbas Ameli Renani, "Şimdilik piyasa siyasi gürültüleri tamamen duymazdan geliyor. Ancak önümüzdeki haftalarda yolsuzluk ve ses kaydı ifşaatları arttıkça hoş olmayan bir dönüş görmeyi bekliyoruz" diye konuşuyor.

Ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada da, "iddiaların zamanla yok olmayacağını ve 30 Mart'taki yerel seçimin sonuçlarını etkileyebileceğini" söylüyor.

Gazete ayrıca, Erdoğan'ın seçimleri kendisi ve karşıtları arasındaki bir mücadele olarak tanımladığını da vurguluyor.