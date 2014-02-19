T24 LogoT24 Logo
Gündem

Financial Times: Erdoğan yolsuzluk soruşturmasında zafer ilan etti

Financial Times, Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık'a karşı zafer ilan ettiğini ancak soruşturmadan kaynaklanan, dinleme kayıtlarının internette yer almasını önlemeyi başaramadığı kaydetti

19 Şubat 2014 12:02

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla "17 Aralık soruşturmasına karşı zafer ilan ettiğini" yazdı.

Gazetenin Ankara'daki muhabiri Daniel Dombey'in imzasını taşıyan haberde, Erdoğan'ın bir darbe girişimi olarak tanımladığı yolsuzluk soruşturmasına karşı mücadelesinde zafer ilan ettiği belirtiliyor.
Ancak Başbakan'ın bu soruşturmadan kaynaklanan, 'siyaseten hassas' dinleme kayıtlarının internette yer almasını önlemeyi başaramadığı kaydediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan göre, binlerce polis ve çok sayıda savcı ve yargıcın görev yerinin değiştirilmesinin soruşturmayı rayından çıkarttığını belirten Financial Times, soruşturma sonrası Türk lirasi üzerinde yoğunlaşan baskının azaldığını vurguluyor.

Haberde görüşlerine yer verilen RBS Bankası uzmanı Abbas Ameli Renani, "Şimdilik piyasa siyasi gürültüleri tamamen duymazdan geliyor. Ancak önümüzdeki haftalarda yolsuzluk ve ses kaydı ifşaatları arttıkça hoş olmayan bir dönüş görmeyi bekliyoruz" diye konuşuyor.

Ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada da, "iddiaların zamanla yok olmayacağını ve 30 Mart'taki yerel seçimin sonuçlarını etkileyebileceğini" söylüyor.

Gazete ayrıca, Erdoğan'ın seçimleri kendisi ve karşıtları arasındaki bir mücadele olarak tanımladığını da vurguluyor.

ETİKETLER

başbakan erdoğanakpak partiyolsuzluk17 aralıkzafer ilan ettises kayıtlarıfinancial times

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24