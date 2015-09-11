FT: Erdoğan, PKK'yla savaştan geri çekilmeli

Financial Times gazetesi başyazısında "Erdoğan PKK ile savaştan geri çekilmeli. Türkiye'nin Kürtlerle yeniden çatışması istikrarsızlıktan başka bir şey getirmez" dedi.

Yazı özetle şöyle:

"Türkiye'de sadece vatandaşlarını değil, Batı'daki dostlarını da alarma geçirmesi gereken bir sosyal ve siyasi çalkantı yaşanıyor. Ülkede daha yeni, sonuç alınamayan bir seçim yapıldı, ekonomi çatırdıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla anayasal yetkiyi elinde toplamaya çalışıyor.

"Tüm bunların ortasında PKK'yla savaşın yeniden başlaması, yeni bir kaygı kaynağı. Bu durum, iki tarafın, ama özellikle Erdoğan'ın geri çekilmemesi halinde Türkiye'nin topyekûn bir istikrarsızlığa sürüklenmesi riskini içeriyor."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "PKK 1984'ten beri Türk devletiyle özerklik için savaşıyor. Savaşta 40 bin kişi öldü. Erdoğan 2003'te başbakan olarak iktidara geldiğinde Türklerle Kürtler arasındak husumeti sona erdirmek için çok şey yaptı. Nüfusun yüzde 15'ini oluşturan Kürt halkına siyasi haklar tanıdı. Ama Temmuz'da Erdoğan'ın en gurur verici başarısı darbe aldı ve çatışmalar yeniden başladı. PKK saldırılarında 100'den fazla asker ve polis memuru hayatını kaybetti. Türk Hükümeti büyük bir güçle karşılık verdi, Kürtlerin yaşadığı yerlerde 100 askeri bölge oluşturdu. "

"PKK, Washington ve Brüksel'de terörist olarak kabul edilen kanlı bir örgüt. Ama Ankara'yla çatışmaların yeniden başlaması daha çok Türk hükümetinin yaptıklarıyla ilgili. Kürt militanlar uzun bir süredir, hükümetin IŞİD'e karşı savaşma konusunda gönülsüz davranmasına öfke duyuyordu. Cihatçılar, Türkiye için, Batı'ya olduğundan daha büyük bir tehlike arz ediyor. Ama Erdoğan IŞİD'le mücadele etmeye karşı isteksiz davrandı. Amerikan uçaklarına Türk üslerini kullanma izni vermesine rağmen, neredeyse her açıdan Suriyeli Kürtleri daha büyük bir tehdit olarak gördü."

"Erdoğan'ın ayrıca, savaşı iç politikadaki amaçları için tırmandırdığı şüphesi var. Güneydoğu ve Kuzey Irak'taki Kürt militanlara hava saldırılarıyla o kadar acımasızca misilleme yapıyor ki PKK'yla yeniden müzakere masasına oturmak imkânsız hale gelecek. Savcılığın Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlatması Kürtlerle Türkler arasındaki gerilimi daha da tırmandırabilir."

"Ankara'nın Nato'daki müttefikleri, özellikle de ABD için, Erdoğan'ın seçtiği yol, kaygı kaynağı olmalı. Kürtlere karşı savaşı, sadece Suriye'de IŞİD'e karşı en etkili güce zarar verecek. Ayrıca giderek artan siyasi ve ekonomik kargaşa görüntüsü, ABD öncülüğündeki ittifakın doğu kanadında göze alabileceği bir şey değil. Erdoğan bir şekilde PKK'yla gerilimi düşürecek bir yol bulmalı. Topyekûn bir savaş, cevabı olamaz."