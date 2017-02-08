FT: Erdoğan büyüme umutlarını Varlık Fonu'na bağladı

Financial Times, Türkiye'de kamuya ait birçok büyük şirketin Varlık Fonu'na devredilmesini "Erdoğan, ekonomik büyüme umutlarını varlık fonuna bağladı" başlıklı haberiyle duyurdu.

Haberde "Recep Tayyip Erdoğan, zayıf para birimi ve artan finanslama maliyetleri karşısında, kişisel mirası ve ülke ekonomisi için kritik önemde olduğunu düşündüğü büyük altyapı projelerini yürütebilmek için, ülkenin yeni varlık fonunu belirgin şekilde büyüttü" deniliyor.

Türk yetkililerin bu hamleyle fona, altyapı projelerinde kullanılacak daha ucuz kredilere erişim sağlayabilecek mali gücün verildiğini söylediği belirtiliyor. Haber şöyle devam ediyor;

"Umut edilen, altyapı projelerinin geçen yılki darbe girişiminden, bir dizi terör saldırısından ve hükümetin kovuşturmalarından sonra zor duruma düşen ekonomiyi hareketlendirmesi. Geçen yıl yüzde 17 değer kaybeden Türk Lirası dünyanın en kötü performans sergileyen para birimlerinden biri oldu ve tüm başlıca kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşündü. Adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili 'Bu, çok basit bir soruna çok zarıif bir çözüm. En iyi şirketlerimizin gücüyle rekabetçi düzeylerde kredilere alınabilecek' dedi"

Ancak Financial Times, uzmanların bu hamlenin hükümetin finans sorunlarını gidermeye yardım edeceğinden şüpheli olduklarını belirtiyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Global Source Partners Uzmanı Atilla Yeşilada, "Varlık Fonunu bir muhasebe oyunundan daha fazlası olarak görmenin zor olduğunu" söylüyor.

Yeşilada "Varlık Fonu'nun yaklaşan yabancı fon bulma sıkıntısına çözüm olarak görmek zor. Kredi notu Hazine'ninkinden daha fazla olmayacak ve projelerin ihtiyaç duyduğu miktarı, diyelim yılda 10 milyar doları bulmak, Türk bankaları ve şirketlerini dışlayabilir" diyor.

Atilla Yeşilada ayrıca, anayasa değişikliği referandumunu kazanması halinde fonun "ülkenin ekonomik gelişmesini yönlendirmede büyük bir vasıtayı ele geçirecek olan" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "takdirinde" yönetileceğini söylüyor.

Haberde ayrıca, fonun beş kişilik yönetim kurulunun Erdoğan'a yakın isimlerden oluştuğu ve Başbakan Binali Yıldırım'a karşı sorumlu olacağı söyleniyor. Financial Times, fonun denetlenmesi işinin de Sayıştay yerine, bağımsız kuruluşlara yaptırılmasının planlandığını aktarıyor.