T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

FT: El Bab'a Türkiye girerse, bölgedeki nüfuzu artar

Türk Ordusu ve Suriye güçlerinin El Bab'ta birbirlerine yaklaştığını yazan Financial Times, bu iki gücün Rusya üzerinden koordine olduklarını yazıyor. Gazete, El Bab'a önce kimin gireceği yarışı olabileceğini ve bu durumun bir çatışma riskini getirdiğini

09 Şubat 2017 10:32

Financial Times, Suriye rejimi güçleri ve Türk Ordusu'nun, stratejik açıdan önemli El Bab'da birbirlerine yaklaştıklarını ve bu durumun, 'Suriye iç savaşındaki eski hasımların, IŞİD'e karşı saldırıda birbirleriyle koordine oldukları spekülasyonlarını beraberinde getirdiğini" yazıyor.

Gazete, isyancıların herhangi bir işbirliğinin Rusya tarafından organize edildiği yönündeki görüşünü aktarıyor. Haber şöyle devam ediyor;

"Ancak eşzamanlı ilerlemeler, Türkiye gibi bölgesel güçleri savaşın daha da içine çekebilecek bir gerilimi ateşleme riski taşıyor. Rusya Esad'a askeri destek verirken, Türkiye Suriyeli isyancıların başlıca destekçilerinden biriydi ve geçen yıl IŞİD ve Kürt militanlarla savaşmak için kendi birliklerini Suriye'ye yolladı. Rejim yetkilileriyle yakın teması olan Lübnanlı Analist Younis Audi, 'El Bab, bir araya gelme noktası olacak, ayrılık noktası değil' diyor ve hava ve yer operasyonlarını Rusya'nın koordine ettiğini söylüyor.

Financial Times, "IŞİD'in El Bab'da Türkiye öncülüğünde yenilmesinin, müdahalesiyle desteklediği muhaliflere bir tampon bölge yaratan Ankara'nın kuzey Suriye'deki nüfuzunu arttıracağını" vurguluyor.

Ancak gazete, "uyuşmazlık işaretlerinin şimdiden alındığını" söylüyor ve Türkiye destekli muhalif ittifakla birlikte çalışan bir isyancının "Rusya koordinasyonu kontrol edemezse, bir yarışa dönüşü ve bir çatışmadan kaygılıyım" dediğini aktarıyor.

Gazete Türk yetkililerinse, El Bab'da ilerleyen güçlerin çatışma ihtimalini önemsemediklerini ve uluslararası koordinasyonun bu tür bir olayı önlemek için orada olduğunu söylediğini aktarıyor.

Haber şu satırlarla sona eriyor;

"Rejimin destekçileri El Bab'ı geri alması gerekenin Esad'ın güçleri olduğunu söylüyor. Ancak muhalifler, bölgede büyük miktarlarda Türk topları ve askerleri gördüklerini ve Ankara'nın geri adım atacağını düşünmekte zorlandıklarını vurguluyor. Bir muhalif 'Rejimin bizden önce El Bab'a girebileceğini sanmıyorum. Ama girerlerse bu bir felakete yol açar. Türkiye asker kaybetti. Çok sayıda yaralıları var. Burada üsleri ve çok fazla silahları var. O kadar kolay geri adım atacaklarını sanmıyorum' diyor"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk OrdusuSuriyeEl BabFinancial TimesRusyaGazete El BabTimes SuriyeIŞİDHaberTürkiyeRusya EsadTürkiye SuriyeliKürtRejimLübnanlı Analist Younis AudiBabTimesEl Bab TürkiyeAnkaraTürkEsadAncakBirAma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24