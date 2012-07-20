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Ekonomi

FT: Dünya yeni gıda krizine hazırlanıyor

Gıda fiyatlarındaki sert yükselişin yeni toplumsal çalkantılara ve siyasi krizlere yol açmasından korkuluyor

20 Temmuz 2012 13:17

ABD'de yaşanan kuraklığın etkisiyle gıda fiyatları yükseldi. ABD'deki kuraklığın 50 yıldan uzun sürenin en yüksek düzeyine ulaşması tarımsal emtia fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Financial Times, dünyanın yeni bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

Mısır ve soya fiyatları rekor kırarken,30'dan fazla ülkede ayaklanmalara yol açan 2007-2008 krizindeki seviyelerin üzerine tırmandı.

Buğday henüz rekor kırmış değil ancak son beş haftada yüzde 50'den fazla prim yaptı. 2010 yılında Rusya'nın koyduğu ihracat yasağında erişilen seviyelerin üzerine çıktı.

Gıda fiyatlarındaki sert yükselişin yeni toplumsal çalkantılara ve siyasi krizlere yol açmasından korkuluyor. Gıda fiyatlarının 2007-2008 döneminde rekor kırması, 30'dan fazla ülkede halk isyanlarına yol açmıştı.

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